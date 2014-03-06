《综述》美国上周初请失业金人数降至三个月低点，显示就业市场有所改善

* 一周初请失业金人数下降2.6万，触及三个月低位

* 1月工厂订单减少0.7%

* 第四季非农生产率环比年率下修至增长1.8%

路透华盛顿3月6日 - 美国上周初请失业金人数降至三个月低位，显示饱受恶劣天气打击的就业市场有所增强。

周四公布的其它数据显示，1月工厂订单连续第二个月下滑，可能是因为冬季的异常寒冷天气和大雪影响了工厂活动。

劳工部公布，经季节调整后上周初请失业金人数减少2.6万人至32.3万人，创下去年11月末以来的最低水平。

“初请失业金人数恢复到了比较正常的水平，与健康的就业市场状况相符，”法国巴黎银行驻纽约的分析师Yelena Shulyatyeva表示。