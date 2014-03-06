《综述》美国上周初请失业金人数降至三个月低点，显示就业市场有所改善

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
* 一周初请失业金人数下降2.6万，触及三个月低位
* 1月工厂订单减少0.7%
* 第四季非农生产率环比年率下修至增长1.8%
路透华盛顿3月6日 - 美国上周初请失业金人数降至三个月低位，显示饱受恶劣天气打击的就业市场有所增强。
周四公布的其它数据显示，1月工厂订单连续第二个月下滑，可能是因为冬季的异常寒冷天气和大雪影响了工厂活动。
劳工部公布，经季节调整后上周初请失业金人数减少2.6万人至32.3万人，创下去年11月末以来的最低水平。
“初请失业金人数恢复到了比较正常的水平，与健康的就业市场状况相符，”法国巴黎银行驻纽约的分析师Yelena Shulyatyeva表示。
受初请失业金数据影响，美国股市上涨，而美国公债价格则走低。美元兑日圆走高，但兑欧元下跌。欧洲央行(ECB)宣布维持指标利率不变。
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。