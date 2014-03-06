《综述》美联储三位官员称，改变缩减购债计划的门槛颇高

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
“有必要给暂停或者甚至重新购买设定一些条件，但我认为这个门槛会非常高，”洛克哈特说。他被视为美联储政策中间派议员。
倾向于鸽派立场的纽约联邦储备银行总裁杜德利对此表示同意。
改变刺激撤出计划的门槛“相当高”，他在华尔街日报主办的一次活动上说。“(要想改变计划)相对于我的预期，前景必须出现实质性的改变。”
在伦敦的一场活动上，鹰派领军人物费城联邦储备银行总裁普洛瑟说，“我们现在处在这个轨道上，而且我们不打算偏离这个轨道，除非一些重大的事情发生。”
参考美联储鸽派-鹰派相关图表，请点选：link.reuters.com/ryq66v
美联储今年开始缩减空前规模的量化宽松措施。这意味着美联储将最终停止购买价值数万亿美元的公债，同时亦将结束隔夜利率为零的局面。
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。