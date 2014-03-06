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货币新闻 | 2014年 3月 7日 星期五 07:03 BJT

《综述》美联储三位官员称，改变缩减购债计划的门槛颇高

“有必要给暂停或者甚至重新购买设定一些条件，但我认为这个门槛会非常高，”洛克哈特说。他被视为美联储政策中间派议员。

倾向于鸽派立场的纽约联邦储备银行总裁杜德利对此表示同意。

改变刺激撤出计划的门槛“相当高”，他在华尔街日报主办的一次活动上说。“(要想改变计划)相对于我的预期，前景必须出现实质性的改变。”

在伦敦的一场活动上，鹰派领军人物费城联邦储备银行总裁普洛瑟说，“我们现在处在这个轨道上，而且我们不打算偏离这个轨道，除非一些重大的事情发生。”

参考美联储鸽派-鹰派相关图表，请点选：link.reuters.com/ryq66v

美联储今年开始缩减空前规模的量化宽松措施。这意味着美联储将最终停止购买价值数万亿美元的公债，同时亦将结束隔夜利率为零的局面。
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