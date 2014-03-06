国际油市：布兰特原油和美国原油双双上扬，因乌克兰风险因素重现

* 美国批准对破坏乌克兰稳定的人员冻结资产和限制入境

* 美国初请失业金人数和制造业活动下滑

* 克里米亚议会投票加入俄罗斯

* 周五1330GMT将发布美国非农就业报告

路透纽约3月6日 - 美国原油周四上扬，因俄乌危机的相关方外交关系不断恶化，使得交易商重新考虑由此带来的地缘政治风险。美国原油此前曾跌至近三个月低点。

美国原油在收盘前约两小时下跌逾1美元，之后扳回跌幅并收高，因美国总统奥巴马的讲话表明，俄罗斯与乌克兰之间的危机并未如交易商预期的那样缓解。俄罗斯是全球最大的石油生产国之一。

美国原油期货 上涨0.11美元，结算价报每桶101.56美元。

布兰特原油期货 上涨0.34美元，结算价报每桶108.10美元，但未能升破200日均线。

美国总统奥巴马周四下令，冻结参与危及乌克兰主权与领土完整人员在美国的资产，并禁止他们进入美国。

周四稍早，受俄罗斯支持的克里米亚议会投票决定加入俄罗斯。

失业金数据也对美国原油构成支撑。周四数据显示，美国上周初请失业金人数降至三个月低位，显示就业市场有所增强。但1月制造业活动减速，说明能源需求可能下滑。

不过，美国墨西哥湾地区原油库存创历史高位，限制了原油涨幅。

交易商静候周五的非农就业数据，以更充分了解美国经济的强劲程度。(完)

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