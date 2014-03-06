美国经济：美联储洛克哈特称看好第一季之后的经济前景

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透华盛顿3月6日 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周四表示，继第一季表现疲弱之后，经济成长可能在今年稍晚增强。
他说，恶劣天气可能影响了最近的经济数据，但他认为经济成长可能在第二季升温，而且他持乐观看法。
“使用‘乐观’一词，我的意思是，疲弱的第一季过后，年化经济增长率将更加接近3.0%，”他在一篇事先准备的讲话稿中表示。
洛克哈特是美联储中的中间派，今年在货币政策方面没有投票权。他说，扭转缩减购债计划的门槛很高，但他支持在更长时期内维持超低利率以支持经济成长。 （完）
(编译 张涛；审校 郑茵)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。