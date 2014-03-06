美国经济：美联储洛克哈特称看好第一季之后的经济前景

路透华盛顿3月6日 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周四表示，继第一季表现疲弱之后，经济成长可能在今年稍晚增强。

他说，恶劣天气可能影响了最近的经济数据，但他认为经济成长可能在第二季升温，而且他持乐观看法。

“使用‘乐观’一词，我的意思是，疲弱的第一季过后，年化经济增长率将更加接近3.0%，”他在一篇事先准备的讲话稿中表示。

洛克哈特是美联储中的中间派，今年在货币政策方面没有投票权。他说，扭转缩减购债计划的门槛很高，但他支持在更长时期内维持超低利率以支持经济成长。 （完）