《综述》克里米亚议会投票赞成加入俄罗斯，奥巴马下令制裁

* 克里米亚议会投票赞成加入俄罗斯，计划3月16日公投

* 奥巴马说公投将违反国际法

* 欧盟警告称，如果协调不出解决方案，将制裁俄罗斯

* OSCE军事监督员被禁止进入克里米亚

* 政治风险加剧，打击卢布及其它俄罗斯资产

路透辛菲罗波尔/布鲁塞尔3月6日 - 乌克兰的克里米亚议会周四投票赞成加入俄罗斯，而且得到俄罗斯支持的该地区政府计划10天后举行公投。危机急剧升级，美国总统奥巴马做出迅速回应。

奥巴马周四下令，制裁那些对俄罗斯侵入乌克兰南部克里米亚地区负有责任的个人，包括冻结他们在美国的资产和禁止他们进入美国。 美国一名官员表示，俄罗斯总统普京不在制裁名单上面。

他赞同欧盟(EU)领导人和亲西方的乌克兰政府的立场，表示计划中的公投将违反国际法。

在克里米亚地区局势骤然升级之际，欧盟领导人正在召开峰会讨论如何向俄罗斯施压，促使俄罗斯后退和接受调停。

欧盟谴责俄罗斯在克里米亚的行动是非法的，但未采取重大对策，只是暂停同俄罗斯有关签证和开放投资的谈判。欧盟同时警告称，如果不能在短期内协调产生解决方案，将采取更严厉的措施。

美国国务卿克里表示，奥巴马签署的制裁行政命令提供了实施制裁的法律框架，但也保留就乌克兰问题进行对话的余地。

美国五角大楼宣布在波兰进行大规模空军演习。美国驻波兰大使表示，演习规模扩大，以安抚美国在该地区的盟友。

外交人士表示，若非得到了普京的赞同，克里米亚议会不会做出加入俄罗斯联邦的决定。该决定加剧了这次冷战结束以来最严重的东西方对抗。

克里米亚副总理表示，关于该地区地位的公投将在3月16日举行。他说，所有的国家财产将“国有化”，采用俄罗斯卢布，乌克兰军队将被视为占领者，将迫使他们投降或离开。