重发-《综述》克里米亚议会投票赞成加入俄罗斯，奥巴马下令制裁

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* 克里米亚议会投票赞成加入俄罗斯，计划3月16日公投

* 奥巴马说公投将违反国际法

* 欧盟警告称，如果协调不出解决方案，将制裁俄罗斯

* OSCE军事监督员被禁止进入克里米亚

* 政治风险加剧，打击卢布及其它俄罗斯资产

路透辛菲罗波尔/布鲁塞尔3月6日 - 乌克兰的克里米亚议会周四投票赞成加入俄罗斯，而且得到俄罗斯支持的该地区政府计划10天后举行公投。危机急剧升级，美国总统奥巴马做出迅速回应。

他赞同欧盟(EU)领导人和亲西方的乌克兰政府的立场，表示计划中的公投将违反国际法。

在克里米亚地区局势骤然升级之际，欧盟领导人正在召开峰会讨论如何向俄罗斯施压，促使俄罗斯后退和接受调停。

欧盟谴责俄罗斯在克里米亚的行动是非法的，但未采取重大对策，只是暂停同俄罗斯有关签证和开放投资的谈判。欧盟同时警告称，如果不能在短期内协调产生解决方案，将采取更严厉的措施。

美国国务卿克里表示，奥巴马签署的制裁行政命令提供了实施制裁的法律框架，但也保留就乌克兰问题进行对话的余地。

美国五角大楼宣布在波兰进行大规模空军演习。美国驻波兰大使表示，演习规模扩大，以安抚美国在该地区的盟友。

外交人士表示，若非得到了普京的赞同，克里米亚议会不会做出加入俄罗斯联邦的决定。该决定加剧了这次冷战结束以来最严重的东西方对抗。

克里米亚副总理表示，关于该地区地位的公投将在3月16日举行。他说，所有的国家财产将“国有化”，采用俄罗斯卢布，乌克兰军队将被视为占领者，将迫使他们投降或离开。

在有关公投的消息传出后，俄罗斯股市下跌，卢布进一步走软。信用评级机构穆迪表示，当前僵局不利于俄罗斯的主权信用评级。

**奥巴马下令制裁**

奥巴马周四下令，制裁那些对俄罗斯侵入乌克兰南部克里米亚地区负有责任的个人，包括冻结他们在美国的资产和禁止他们进入美国。 美国一名官员表示，俄罗斯总统普京不在制裁名单上面。

美国众议院周四以压倒多数投票通过向乌克兰新政府提供贷款担保的议案，再一次显示了美国对乌克兰的支持。预计美国参议院下周将讨论一个向乌克兰提供10亿美元贷款担保的类似议案。

奥巴马及政府官员强调，如果俄罗斯改变做法，美国的制裁可能会进行整调，也可能采取进一步举措。

“在我们采取这些行动时，我希望表明，本着尊重俄罗斯联邦和乌克兰人民利益的前提来解决这次危机的办法是存在的，”奥巴马说，他呼吁允许国际观察人士进入乌克兰，同时俄罗斯和乌克兰之间举行会谈。

白官称，制裁命令是一项“灵活的工具”，旨在针对那些直接参与颠覆乌克兰政权的人，而且如有必要美国会采取更多措施。一名美国高级官员称，如果俄罗斯在乌克兰东部有所动作，美国可能采取进一步举措。(完)