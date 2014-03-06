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市场报道 | 2014年 3月 7日 星期五 07:48 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--3月7日-3月14日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
    
    3月3日当周
    3月7日(五)
    1330  美国非农就业岗位(万个)                              2月    增加14.9  增加11.3
              民间就业岗位(万个)                                     增加15.4  增加14.2
              制造业就业岗位(万个)                                    增加0.5   增加2.1
              失业率                                                     6.6%      6.6%
              平均时薪                                                  +0.2%     +0.2%
              每周平均工时                                               34.4      34.4  
    1330  加拿大就业变动(万人)                                2月    增加1.50  增加2.94
                    失业率                                               7.0%      7.0%
                  就业参与率                                           66.35%    66.30%
    1330  美国国际贸易收支(亿美元)                            1月     逆差390   逆差387
    1330  加拿大贸易收支(亿加元)                              1月    逆差12.0  逆差16.6
    1530  美国ECRI经济领先指标                        2月28日当周         --      131.8       
    2000  美国消费者信贷(亿美元)                              1月     增加140 增加187.6
    
    3月10日当周
    3月10日(一)
    1215  加拿大房屋开工年率(万户)                            2月         --       18.02
    
    3月11日(二)
    1130  美国NFIB小企业信心指数                              2月         --       94.10
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)              3月8日当周         --       +0.3%
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)            3月8日当周         --       +2.7%
    1400  美国批发(趸售)库存                                  1月       +0.3%      +0.3%
              趸售销售                                                  +0.3%      +0.5%
    
    3月12日(三)
    1800 美国联邦预算(亿美元)                                 2月         --   赤字104.2
    
    3月13日(四)
    1230  加拿大产能利用率                                 第四季         --       81.7%
    1230  加拿大新屋价格(较前月)                              1月         --       +0.1%     
    1230  美国进口价格                                        2月       +0.3%      +0.1%
              出口价格                                                  +0.2%      +0.2%
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)                 3月8日当周         --        32.3
              四周均值(万人)                                              --       33.65
              续请失业金人数(万人)                     3月1日当周         --       290.7
    1230  美国零售销售(较前月)                                2月       +0.2%      -0.4%
              扣除汽车零售销售(较前月)                                  +0.1%       持平
    1400  美国企业库存                                        1月       +0.3%      +0.5% 
    
    3月14日(五)
    1230  美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                 2月终值         --       +0.2%
                             (较上年同期)                                 --       +1.2%
                        核心PPI(较前月)                                   --       +0.2%
                             (较上年同期)                                 --       +1.3%
    1355  美国路透/密西根大学消费者信心指数               3月初值         --        81.6 
                             现况指数                                     --        95.4
                             预期指数                                     --        72.7
    1430  美国ECRI经济领先指标                         3月7日当周         --          --      
    (完)

        
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾                        
 
 (整理 王翔琼；审校 张涛)
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