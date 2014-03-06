美国与加拿大经济指标预测--3月7日-3月14日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 3月3日当周 3月7日(五) 1330 美国非农就业岗位(万个) 2月 增加14.9 增加11.3 民间就业岗位(万个) 增加15.4 增加14.2 制造业就业岗位(万个) 增加0.5 增加2.1 失业率 6.6% 6.6% 平均时薪 +0.2% +0.2% 每周平均工时 34.4 34.4 1330 加拿大就业变动(万人) 2月 增加1.50 增加2.94 失业率 7.0% 7.0% 就业参与率 66.35% 66.30% 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 1月 逆差390 逆差387 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 1月 逆差12.0 逆差16.6 1530 美国ECRI经济领先指标 2月28日当周 -- 131.8 2000 美国消费者信贷(亿美元) 1月 增加140 增加187.6 3月10日当周 3月10日(一) 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 2月 -- 18.02 3月11日(二) 1130 美国NFIB小企业信心指数 2月 -- 94.10 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月8日当周 -- +0.3% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月8日当周 -- +2.7% 1400 美国批发(趸售)库存 1月 +0.3% +0.3% 趸售销售 +0.3% +0.5% 3月12日(三) 1800 美国联邦预算(亿美元) 2月 -- 赤字104.2 3月13日(四) 1230 加拿大产能利用率 第四季 -- 81.7% 1230 加拿大新屋价格(较前月) 1月 -- +0.1% 1230 美国进口价格 2月 +0.3% +0.1% 出口价格 +0.2% +0.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月8日当周 -- 32.3 四周均值(万人) -- 33.65 续请失业金人数(万人) 3月1日当周 -- 290.7 1230 美国零售销售(较前月) 2月 +0.2% -0.4% 扣除汽车零售销售(较前月) +0.1% 持平 1400 美国企业库存 1月 +0.3% +0.5% 3月14日(五) 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月终值 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.2% 核心PPI(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +1.3% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月初值 -- 81.6 现况指数 -- 95.4 预期指数 -- 72.7 1430 美国ECRI经济领先指标 3月7日当周 -- -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王翔琼；审校 张涛)