企业并购：私募公司Cerberus将收购超市运营商Safeway，估值约94亿美元

路透3月6日 - 美国第二大主流超市运营商Safeway 表示，私募股权公司Cerberus Capital Management将收购该公司，交易估值约为94亿美元。

每股40美元的出价较Safeway周四收盘价39.47美元溢价1.3%。

这宗交易将把Safeway与Cerberus旗下Albertsons连锁店合并，在美国西海岸建立一家占主导地位的连锁超市，还将形成一个超过2,400家店铺和25万员工的超市网络。

据Safeway称，预计不会关闭店铺。

Safeway股东将收到每股32.5美元现金外加价值3.65美元的其他收益。

Cerberus在超市行业投资经验老到。去年3月，以Cerberus为首的投资财团以33亿美元从Supervalu收购了一系列连锁超市，包括Albertsons和Jewel-Osco。

Safeway曾被私募股权公司收购。KKR & Co LP 在1986年曾将该公司私有化，然后在1999年售出股权。

高盛(Goldman Sachs) 和Greenhill & Co 担任Safeway的交易顾问。Latham & Watkins LLP担任外部法律顾问。

花旗集团(Citigroup) 、美国银行 和瑞士信贷 担任Albertsons、Cerberus及其投资财团的顾问。(完) (编译 朱晓军；审校 郑茵)