日韩经济指标预测--3月7日-3月14日****

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 3月3日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月7日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 1月 -- +1.0 领先指标(较前月) -- +1.1 3月10日当周 3月9日(日) 2350 日本银行放贷 (较上年同期) 2月 -- +2.3% 2350 日本未经季节调整经常账(较上年同期) 1月 -- -- 日本未经季节调整经常账(亿日圆) -- 赤字6,386 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 -- +0.3% (环比年率) -- +1.0% 3月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 2月 -- 54.7 3月11日(二) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 2月 -- -1.9% 进口物价(较上年同期) -- -3.0% 2300 韩国失业率 2月 -- 3.2% 2350 日本企业物价指数(较前月) 2月 -- +0.1% (较上年同期) -- +2.4% 2350 日本企业调查指数 第一季 -- 9.7 3月12日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 1月 -- +7.1% 0500 日本消费者信心指数 2月 -- -- 2350 日本机械订单(较前月) 1月 -- -15.7% (较上年同期) -- +6.7% 3月13日(四) -- 韩国央行利率决议 3月 -- 2.5% 3月14日(五) -- 韩国出口(较上年同期) 2月修正值 -- +1.6% 进口(较上年同期) -- +4.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差9.3 0430 日本工业生产修正值(较前月) 1月 -- +4.0% 产能利用率指数(较前月) -- +2.2% (完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。