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货币新闻 | 2014年 3月 7日 星期五 08:03 BJT

东欧情势：奥巴马敦促普京通过外交途径解决乌克兰危机

奥巴马在电话中概述了美国官员力促达成的外交“出路”条款。根据协定条款，俄罗斯撤兵返回克里米亚的基地，允许国际监督人员进入该地区，以保证俄罗斯族裔的权利受到尊重，并同意与乌克兰政府官员展开直接对话。

白宫在声明中称，“奥巴马总统表示，可以通过外交途径来解决问题。”(完)

(编译 王兴亚；审校 张涛)
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