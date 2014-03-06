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亚洲 | 2014年 3月 7日 星期五 07:56 BJT

日本经济：按照当前规模，美国对俄罗斯的制裁不会影响日本--甘利明

路透东京3月7日 - 日本经济财政大臣甘利明周五称，按照当前的规模，美国对俄罗斯的制裁对日本没有影响。(完)
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