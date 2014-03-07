《美债周五展望》乌克兰局势缓和拖累公债价格走低，市场静待美国就业数据

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容略有调整)
* 美国初请失业金人口降至三个月低位
* 下周美国将标售640亿美元公债
* 美联储购债12.3亿美元2039-2043到期公债
路透纽约3月6日 - 美国公债价格周四走低，因对乌克兰爆发战争的忧虑缓解，推动指标公债收益率攀升至一周来最高。交易商为周五出炉的关键非农就业报告作准备。
市场静待10天之后克里米亚地区就是否加入俄罗斯举行全民公投的结果。
“今天的重要消息是乌克兰与俄罗斯间的紧张局势进一步缓和，股市出现合理买盘，以及经济数据在一定程度上对债市不利，”CRT Capital的高级公债策略师Ian Lyngen表示。
数据显示，上周美国初请失业金人口触及三个月低位，显示就业市场表现强劲。过去一段时间就业市场一直受恶劣天气拖累。数据推动指标公债收益率攀升至2.7410%的日内高位。
公债呈区间盘整走势，投资者静待周五公布的2月非农就业数据。Calvert Investments的固定收益策略师Steve Van Order表示，周三公布的疲弱民间就业数据，以及冬季严寒天气，令对该数据的预期蒙阴。
“明天一切将见分晓，”Van Order称。
公债跌幅受限，因欧洲央行决定保持利率不变，在通胀处于令人不安的低位的情况下，仍然保持冷静。
10年期公债价格 尾盘下跌12/32，收益率升至2.739%，周三收报2.696%。30年期公债价格 回落24/32，收益率从周三收盘时的3.644%上扬至3.685%。
交易商预计，10年期公债收益率在2.75%的100日移动均线切入位寻获支撑，阻力位在2.60%。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)购买12.3亿美元2039-2043年到期公债。
财政部下周将标售640亿美元三年、10年和30年期公债。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 龚芳; 审校 王冠中)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美