《美债周五展望》乌克兰局势缓和拖累公债价格走低，市场静待美国就业数据

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容略有调整)

* 美国初请失业金人口降至三个月低位

* 下周美国将标售640亿美元公债

* 美联储购债12.3亿美元2039-2043到期公债

路透纽约3月6日 - 美国公债价格周四走低，因对乌克兰爆发战争的忧虑缓解，推动指标公债收益率攀升至一周来最高。交易商为周五出炉的关键非农就业报告作准备。

市场静待10天之后克里米亚地区就是否加入俄罗斯举行全民公投的结果。

“今天的重要消息是乌克兰与俄罗斯间的紧张局势进一步缓和，股市出现合理买盘，以及经济数据在一定程度上对债市不利，”CRT Capital的高级公债策略师Ian Lyngen表示。

数据显示，上周美国初请失业金人口触及三个月低位，显示就业市场表现强劲。过去一段时间就业市场一直受恶劣天气拖累。数据推动指标公债收益率攀升至2.7410%的日内高位。

公债呈区间盘整走势，投资者静待周五公布的2月非农就业数据。Calvert Investments的固定收益策略师Steve Van Order表示，周三公布的疲弱民间就业数据，以及冬季严寒天气，令对该数据的预期蒙阴。

“明天一切将见分晓，”Van Order称。

公债跌幅受限，因欧洲央行决定保持利率不变，在通胀处于令人不安的低位的情况下，仍然保持冷静。

10年期公债价格 尾盘下跌12/32，收益率升至2.739%，周三收报2.696%。30年期公债价格 回落24/32，收益率从周三收盘时的3.644%上扬至3.685%。

交易商预计，10年期公债收益率在2.75%的100日移动均线切入位寻获支撑，阻力位在2.60%。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)购买12.3亿美元2039-2043年到期公债。

财政部下周将标售640亿美元三年、10年和30年期公债。(完)

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