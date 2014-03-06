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亚洲 | 2014年 3月 7日 星期五 07:53 BJT

乌克兰情势：欧洲投资银行提供的支援可能达30亿欧元

路透华沙3月6日 - 欧洲投资银行总裁表示，若乌克兰达到财务条件，该行对乌克兰的长期投资总计可能达30亿欧元。这是欧洲对乌克兰新领导人支持方案的一部分。

欧洲投资银行集团总裁Werner Hoyer在华沙一项活动上表示，该行在乌克兰的焦点将放在支持一项15亿欧元管线项目，该项目旨在降低乌克兰对俄罗斯进口能源的依赖。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
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