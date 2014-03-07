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货币新闻 | 2014年 3月 7日 星期五 08:19 BJT

日本金融：财务大臣麻生太郎称不太确定政府哪个机构应该监管比特币

路透东京3月7日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示：

* 仍在收集关于比特币的信息

* 比特币不是一种货币

* 不太确定政府哪个机构应该监管比特币 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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