《全球重要经济事件一览表》--3月7日-3月14日

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3月7日(五)
休斯顿--前美联储主席贝南克在2014 HIS剑桥能源周(CERAWeek)大会讲话(1730)。
纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利向社区和商业领袖讲话，主题为经济和当地局势(1700)。
3月9日(日)
阿布扎比--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)访问阿布扎比。
3月10日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议。
巴黎--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在巴黎参加全球合作中心“货币政策暨银行及全球保护主义兴起”会议(0945)。
美国哥伦布市--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济情势和货币政策发表演说(1640)。
东京--日本央行货币政策会议(至3月11日)。
3月11日(二)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议。
3月12日(三)
法兰克福--欧洲央行首席经济学家普雷特参加欧洲央行及其观察家会议，在主题为“当前央行沟通存在的问题和挑战”的辩论会上发言(0800)；欧洲央行执委科尔在主题为“当前欧元区执行货币政策面临的挑战”的辩论会上发言(1000)。
法兰克福--欧洲央行执委会成员莫尔许参加辩论会并发言，主题为“作为货币政策决策者和金融监管者，双重职责给欧洲央行带来的挑战”(1300)。
悉尼--澳洲央行副总裁洛威发表演说。
3月13日(四)
维也纳--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在熊彼特奖颁奖礼上讲话(1700)。
巴黎--欧洲央行执委科尔在经济学人的峰会上就“实现充分整合的银行业联盟--欧洲央行三大支柱”讲话(0815)。
赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁出席Antti Heinonen新书发布会(0800)。
惠灵顿--新西兰央行发布货币政策声明和官方现金利率(OCR)。
东京--日本央行发布2月政策会议记录(2350)。
3月14日(五)
斯坦福--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席提名候选人费舍尔在斯坦福经济政策研究中心2014年经济峰会上讲话(0145)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 朱晓军；审校 张荻)