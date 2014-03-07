《中国报摘》--中国证券报3月7日

* 头版头条:
--中国证监会主席肖钢表示，健全多层次资本市场体系，需要在推动股票市场发展的基础上，发展和规范债券市场，稳步扩大期货及衍生品市场，促进私募市场规范发展方面着力。
* 其他:
--银监会相关负责人表示，审慎支持农信社在新三板上市，慎重稳妥开展土地承包经营权和农民住房财产权抵押融资试点。
--全国人大代表、上海期货交易所理事长杨迈军透露，各有关部委正积极制定配套政策，推动原油期货尽快上市，在相关政策出台后，诸如铜、橡胶、黄金等已上市品种亦将引入境外投资者，并逐步实现交割网络的全球化拓展。
--全国政协委员、住建部副部长齐骥表示，今年将选择部分供需矛盾突出、房价压力大的城市，开展共有产权住房试点，以小户型为主，主要供应对象是新就业职工中的无房户。
--华谊兄弟 公告称，拟合计向美国Studio 8公司投资1.2亿至1.5亿美元，购买美国Studio 8公司的股权，业内人士指出，华谊兄弟进军好莱坞对中国电影产业“走出去”会带来积极的鼓舞作用。
--平安银行 2013年年报显示，去年该行实现归属于母公司股东的净利润152.31亿元人民币，同比增长13.64%；实现营业收入521.89亿元，同比增长31.30%；基本每股收益1.86元，比上年增长13.41%。 (完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(发稿 吴芳；审校 林高丽)