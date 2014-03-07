中国个股：华谊兄弟等投资人拟向好莱坞Studio 8公司投资逾1亿美元

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透上海3月7日 - 中国知名文化娱乐企业--华谊兄弟传媒股份有限公司 周五公告称，拟与其他投资人一起共同向美国好莱坞电影公司Studio 8注资1.2-1.5亿美元。这将是中国企业投资美国好莱坞电影业最大规模投资之一。
公告称，Studio 8由美国华纳公司 的前总裁Jeff Robinov组建，主要从事好莱坞电影大片的制作业务。该公司的创始人Jeff Robinov曾多年负责美国华纳公司的电影部门，曾与多名美国著名电影导演合作制作多部大成本有影响力的影片。
公告指出，华谊近日已与Studio 8签署排他性的核心条款清单，但该投资项目尚存不确定性，具体持股比例、收益分配方式等内容将依据项目的进展情况在正式协议中约定。公司成为Studio 8的股东后，将负责后者出品的所有电影在大中华地区的发行事宜。
公告称，华谊投资Studio 8 公司，是公司开展全球化战略的一部分，为公司电影业 务的国际化提供了一个渠道，旨在提高公司在国际市场的影响力。
近年来，中国企业已开始进军美国电影业，例如万达集团收购美国AMC院线 ，小马奔腾收购好莱坞顶级特效公司数字王国等。
华谊兄弟周四午间临时停牌，早盘收报26.09元，公司股票周五将复牌交易。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有