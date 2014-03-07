中国个股：华谊兄弟等投资人拟向好莱坞Studio 8公司投资逾1亿美元

路透上海3月7日 - 中国知名文化娱乐企业--华谊兄弟传媒股份有限公司 周五公告称，拟与其他投资人一起共同向美国好莱坞电影公司Studio 8注资1.2-1.5亿美元。这将是中国企业投资美国好莱坞电影业最大规模投资之一。

公告称，Studio 8由美国华纳公司 的前总裁Jeff Robinov组建，主要从事好莱坞电影大片的制作业务。该公司的创始人Jeff Robinov曾多年负责美国华纳公司的电影部门，曾与多名美国著名电影导演合作制作多部大成本有影响力的影片。

公告指出，华谊近日已与Studio 8签署排他性的核心条款清单，但该投资项目尚存不确定性，具体持股比例、收益分配方式等内容将依据项目的进展情况在正式协议中约定。公司成为Studio 8的股东后，将负责后者出品的所有电影在大中华地区的发行事宜。

公告称，华谊投资Studio 8 公司，是公司开展全球化战略的一部分，为公司电影业 务的国际化提供了一个渠道，旨在提高公司在国际市场的影响力。

近年来，中国企业已开始进军美国电影业，例如万达集团收购美国AMC院线 ，小马奔腾收购好莱坞顶级特效公司数字王国等。