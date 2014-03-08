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亚洲 | 2014年 3月 8日 星期六 09:48 BJT

《中国人大和政协十二届二次会议日程表》（3月8日-13日）

3/8（六）

09:00 全国政协十二届二次会议第三次全体会议

10:00 外交部部长王毅就“中国的外交政策和对外关系”答记者问

15:00 环保部有关负责人答加强环境保护建设美丽中国

3/9（日）

09:00 全国人大二次会议第二次全体会议

10:30 中国文联副主席冯骥才等全国政协委员谈保障和改善民生促进社会公平正义

15:00 全国政协十二届二次会议第四次全体会议

3/10（一）

15:00 全国人大二次会议第三次全体会议

最高人民法院院长周强作最高人民法院工作报告

最高人民检察院检察长曹建明作最高人民检察院工作报告

3/12（三）

09:00 全国政协十二届二次会议闭幕

3/13（四）

09:00 全国人大十二届二次会议闭幕会

闭幕后国务院总理李克强答中外记者答

注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完) here (发稿 黄凯)
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