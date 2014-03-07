《中国重要政经日程》--3月7日

============================今日重要政经日程=======================
3/7（五）
--09:00 商务部部长高虎城就“商务发展与对外开放”答记者问
--10:30 原新闻出版总署副署长李东东等全国政协委员谈推进人民政协协商民主建设
--15:00 全国政协十二届二次会议第二次全体会议
============================近期重要政经日程=======================
3/8 （六）
--09:00 全国政协十二届二次会议第三次全体会议
--10:00 外交部部长王毅就“中国的外交政策和对外关系”答记者问
--15:00 环保部有关负责人答加强环境保护建设美丽中国
3/9（日）
--09:00 全国人大二次会议第二次全体会议
--10:30 中国文联副主席冯骥才等全国政协委员谈保障和改善民生促进社会公平正义
--15:00 全国政协十二届二次会议第四次全体会议
3/10（一）
--15:00 全国人大二次会议第三次全体会议
最高人民法院院长周强作最高人民法院工作报告。
最高人民检察院检察长曹建明作最高人民检察院工作报告。
3/12（三）
--09:00 全国政协十二届二次会议闭幕
3/13（四）
--09:00 全国人大十二届二次会议闭幕会，闭幕后国务院总理李克强答中外记者答
3/22（六）
--第15届中国发展高层论坛在北京钓鱼台国宾馆举行，主题为“全面深化改革的中国”（至24日）。
4/11（五）
--2014中国(义乌)世界电子商务大会在北京举办。
5/15（四）
--2014上市公司企业治理论坛在深圳举行。
6月19日（四）
--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完)
(整理 李贺)