《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月7日

*工商时报：
--信用卡双雄竞争态势越来越明显。据银行局6日公布最新统计，国泰世华银行信用卡有效卡数，元月首度站上300万张的大关，与中国信托商银同为国内二家有效卡数能达300万张的发卡行，且两家银行信用卡刷卡金额在元月只差距30亿台币。
--为筹措募兵制经费，国防部长严明表示，财政部和国防部参考美、英做法，拟采附加捐方式规划开征募兵捐，全案提到行政院工作小组讨论。不过财政部长张盛和否认，严明则坚称确有其事，两部会各说各话，形成罗生门。
--华硕 抢进电子商务，找来电商界名将谢振豊助阵。华硕已与优达斯（Uitox）合资成立ASUS Digital International（ADI），华硕持股逾8成，由谢振豊出任执行长。新公司将作为华硕自家的电子商城，预计4月上旬开张，首波先开卖手机ZenFone全系列商品。
*经济日报：
--前副总统萧万长指出，未来台湾不能再偏重出口或GDP成长数字，而要开始追求〞包容性成长〞。萧万长进一步指出，〞包容性成长〞（inclusive growth）意味淘汰以往生产挂帅模式，转向〞生产、生态、生活〞并重的〞三生加值岛〞，要和民众幸福感同步连结，
--台化 总经理洪福源表示，大陆资金紧缩问题，直到元宵节结束后仍未解决，且情况愈来愈糟；并面临严重的缺工问题，缺钱、缺工，最终就演变成厂商缺订单，造成台化、南亚 及台塑 ，第一季表现不如原先公司预期。
--行政院长江宜桦下达经济保〞三〞动员令。他要求各部会应把握全球经济复苏契机，尽速在产业结构转型、促进投资、出口与提升就业四大方向，提出更多振兴措施。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(记者 高洁如; 审校 黄凯)