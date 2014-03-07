更新版 1-澳洲央行：利率将维持低点一段时间，经济将如预期复苏--总裁

* 澳洲央行总裁史蒂文斯重申，隔夜拆款利率会在一段时间内维持稳定

* 史蒂文斯指出，从历史水平来看，澳元汇率仍高

* 史蒂文斯称，政策在支撑需求持续成长上发挥了效益

路透悉尼3月7日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯周五表示，处于纪录低点的利率一如预期协助经济脱离由矿业带动的成长，同时也给货币政策设定了一个稳定的走向。

史蒂文斯在半年度的国会听证中亦指出，尽管澳元以下跌，但从历史水准来看，澳元汇率仍偏高。但他并未进一步口头打压澳元。

“目前而言，我们研判货币政策正发挥预期的效益，因应我们所面临的景况，”史蒂文斯向澳洲众议院经济常设委员会表示。

“若经济大致如预期发展，我们也暗示了隔夜拆款利率在一段时间内维持稳定的可能性。”

史蒂文斯指出，低利率再加上政策稳定，应有助企业和家庭为未来作计画。

澳洲央行在3月的政策会议中决议维持隔夜拆款利率在2.5%的纪录低点不变。自8月降息以来，该利率一直维持在此水准。整体而言，澳洲央行自2011年底起已将指标利率下调225个基点。

就在一个月之前，澳洲央行几乎关闭了进一步放宽政策的大门，称楼市、消费及通胀回升的迹象支持政策在一段时间内保持稳定。

因此，市场对史蒂文斯的最新言论几无反应。澳元兑美元 持于0.9095美元，守住周三GDP数据公布后录得的大部分涨幅。数据显示，澳洲第四季经济增速加快至2.8%，为一年来最快。

不过，史蒂文斯表示，澳洲的潜在成长率更接近3%或略高于该水准。

他警告称，央行的经济展望仍存在诸多不确定性，“特别是需求来源从矿业投资支出'转移到'矿业以外的领域”。

“在一些重要方面，此类转移的基础正在形成，”他说，但其补充说没有人可以保证这种趋势将持续下去。