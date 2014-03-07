金砖国家：3月6日股汇市收盘纵览

路透3月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月6日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨1.16%，至970.27点。
中国股市：沪综指收市小升，房地产股及银行石化等大盘股走强
中国汇市：人民币即期连续第三日收高，但干预盘浮现缩减日内涨幅
香港股市：反弹收高，得力于中国大陆地产股的跳升
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拉美股市：MSCI明晟拉美指数 涨2.16%至2,988.72点，巴西股市Bovespa指数 涨1.08%至47,093.13点。
拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元 跌0.02%
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南非股市：指标股指攀抵新高，投资人无视于国有电力公司实施轮流停电的消息，敲进Standard银行及Exxaro等获利强劲的个股。指标Top-40绩优股指数 涨0.66%至43,236.13点，综合指数 涨0.64%至47,819.53点。
南非汇市：南非兰特兑美元升至两个月高位，未受轮流停电影响
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印度股市：指标BSE指数触及新高21,525.14点，NSE指数收盘距离纪录高位6,415.25点仅差0.2%，因外资持续敲进，推升ICICI银行等绩优股劲扬。BSE指数 涨1.11%至21,513.87点，自2月初以来涨幅达4.9%。NSE指数 涨1.15%至6,401.15点。
印度汇市：印度卢比兑美元升至今年最高位，因外资买盘推使股市创纪录高位，且数据显示该国经常帐赤字持续大举缩窄。卢比兑美元 收在61.11/12，周三收在61.75/76。卢比盘中曾高见61.10，为12月10日以来最高位。卢比今日上扬1%，为11月18日以来单日最大涨幅。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌1.47%，至1,164.630点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.35%，至635.69点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.26%，至36.1365卢布；卢布兑欧元 跌1.26%，至50.1765卢布。(完)
(编译 龚芳; 审校 张荻)