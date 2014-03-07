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货币新闻 | 2014年 3月 7日 星期五 09:54 BJT

澳洲经济：预计目前无需降息，澳元处在0.90美元上方仍显过高--央行总裁

路透3月7日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯表示：

* 预计目前无需降息

* 澳元位于0.90美元上方，汇率仍然过高

* 对澳元没什么要进一步说明的

(完)
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