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货币新闻 | 2014年 3月 7日 星期五 09:12 BJT

美国经济：亚特兰大联储总裁称不会对疲弱的就业数据过度反应

路透华盛顿3月6日 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，他个人不会对2月就业数据疲弱过度反应，但若数据连续第三个月非常疲软，则会令人担忧。

路透对分析师的调查显示，周五发布的就业数据料将显示2月非农就业岗位增长14.9万个。

“我认为，如果明天的数据低于10万，将会是第三个月数据疲软，肯定令人担忧，”他在回答提问时表示。

“我个人认为不会对此过度反应，但我不能代表美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)的意见。就业净增长持续低迷肯定会令人担忧。”(完) (编译 朱晓军；审校 艾茂林)
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