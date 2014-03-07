《香港报摘》--其他报纸重要消息3月7日

* 明报：

--中国"苏富比"保利文化 昨日挂牌，首日股价大升三成。不计手续费，每手有960元"落袋".

--华人置业 公布去年全年业绩，受投资收入及投资物业之公平值变动大减影响，纯利按年跌35.5%至63.18亿港元，但末期派息却大增1.5倍，至每股0.5港元。

* 星岛日报：

--政府「辣招」不单打击楼市交投量，亦令住宅租售受压。香港差估署昨公布，今年一月份住宅楼价指数报244.6，按月下跌0.24%，同时，租金指数亦录得下跌，最新报155.5，按月跌0.5%。

* 苹果日报：

--近期人民币汇价波动，但无损巿民投资人民币信心。目前在本港银行提供的人民币定存中，花旗、建银亚洲及永隆银行，提供逾3厘的人民币定存利率。当中以花旗的3.5厘年利率最高息。

* 东方日报：

--陆续有企业部署来港上市，消息透露，内地最大核电公司广东核电，计划今年第三季来港上市，集资约20亿美元；内地棋牌网游开发商联众（Ourgame）计划今年内来港上市，集资约1.5亿美元；都市丽人最快下周递交上市申请，集资2亿美元。

* 大公报：

--地产商齐发力推盘，上月共有4个新盘申请预售楼花同意书，合共涉及943伙，数量为3个月新高。据地政总署资料，今年2月份共有4个住宅项目申请预售楼花同意书。美联物业首席分析师刘嘉辉表示，未来可供应市场的新盘单位将会增加。

* 文汇报：

--东方汇理外汇及贵金属投资策略部环球主管Davis Hall昨表示，人民币目前汇价已达平衡点，再升会损害劳工市场及出口，故认为人民币兑美元不会升穿6。该行同时调低明年人民币兑美元汇价的预测，预计到明年3月，人民币将回落至6.15水平，年中更回落至6.18，明年底返回6的水平。（完）