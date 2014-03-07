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货币新闻 | 2014年 3月 7日 星期五 09:29 BJT

日本金融：政府称尚未完全获悉比特币相关情况

路透东京3月7日 - 日本政府表示：

* 未完全获悉比特币相关情况

* 比特币并不适用于证券监管法律

* 很难确定比特币全球数量和经济价值

* 比特币不属于银行业务范畴

* 一般说来如果符合一定条件，应对比特币征税

日本内阁官房长官菅义伟亦表示，政府将在必要时对比特币作出回应。(完)
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