版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 7日 星期五 09:39 BJT

日本政治：首相安倍晋三可能就乌克兰问题与奥巴马进行电话协商--发言人

路透东京3月7日 - 日本内阁官房长官菅义伟周五称：

* 首相安倍晋三可能就乌克兰问题同奥巴马电话协商

* 将同其他国家紧密联系，就针对俄罗斯的制裁措施作出回应

* 呼吁各方在乌克兰问题上谨慎行事(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐