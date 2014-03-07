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货币新闻 | 2014年 3月 7日 星期五 09:26 BJT

中国外贸：对2014年进出口实现7.5%增长目标充满信心--商务部长

路透北京3月7日 - 中国商务部长高虎城周五称，综合分析2014年国内外经济市场形势，对中国外贸实现7.5%的增长充满信心。

他是在中国“两会”记者会上做出上述表示。

他并解释称，从国际需求来看，2014年国际经济保持继续复苏势头，特别是发达国家经济复苏，需求缓慢增长，对中国出口有帮助；新兴经济体虽然出现状况，但基本面良好，有能力克服困难，逐渐在2014年有所回升和好转。

而国内来看，一方面国际金融危机促使中国外贸企业已经在自我调控，另一方面体制和机制的创新将有利于激发企业制度红利。

中国2014年1月进出口双双录得双位数同比增速，令人惊喜。最新路透调查结果显示，中国2月进出口增速料较1月温和回落，其中出口同比增长6.8%，进口增长8%，主要受春节因素令当月工作日减少影响。

中国去年确定的进出口总额增长目标为8%，但实际增速仅有7.6%，其中出口同比增长7.9%，进口增长7.3%。（完） (发稿 李文科；撰写 乔艳红; 审校 黄凯)
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