《中国报摘》--其他报纸重要消息3月7日

**上海证券报**
--权威人士透露，目前证券法修订工作正在积极推进中，其中，扩大证券定义范围、为多层次资本市场发展预留空间、加强中小投资者合法权益保护、加大监管机构的执法权力、加大证券犯罪处罚力度等内容，是此次证券法修改的重点。
--文化部文化产业司司长刘玉珠介绍，三项支持文化产业发展的重要政策近期将陆续出台，包括引导和鼓励社会资本投资文化创意、设计服务、信息服务、体育、文化娱乐业等领域，完善相关扶持政策和金融服务，用好文化产业发展专项资金和税收减免等。
--中国金融期货交易所披露，2013年下半年对六家违反投资者适当性制度的期货公司、2013年第四季度对四名异常交易客户予以处罚，这是中金所首次集中发布违规行为处理情况。
--2014年湖南高新创业投资集团有限公司的公司债券正式公开发行，发行规模4.1亿元，募集资金全部用于创业投资基金企业和小微企业股权投资。这是全国发行的首只创投债券。
**21世纪经济报 道**
--消息人士透露，上海银行H股上市时间或要延后至今年年底或明年初，因其H股全流通方案尚未拿到批文。
**第一财经日报**
--知情人士表示，人民银行在去年就将存款保险条例起草完毕，现在条件已经成熟，正在等待出台。除推出存款保险制度外，央行方面还将进一步扩大金融机构存款利率的浮动区间，这意味着存款利率可以进一步向上自由浮动。
**每日经济新闻**
--神华集团董事长张喜武调任国务院国资委副主任的消息获得了官方确认。业内人士表示，由于目前煤炭市场的大环境已发生变化，这对于张喜武的继任者而言具有一定的挑战。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。