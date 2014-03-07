港报财经评论：移动互联网，推升物流股--经济日报3月7日

移动互联网，推升物流股 /林瑞芬

恒指昨升0.55%至22,702，论火爆势，个股更激，中信21世纪 及华南城 交投额进五大，劲过多只蓝筹与国企。中国1月金融机构新增外汇占款大幅增加，达到4,374亿人民币，创下去年10月以来最高水准，也是连续第6个月增长。这似乎印证了最近人民币的贬值，可能只是央行通过汇市干预主动的打击套利热钱，而非因为睇淡中国经济而沽人民币，这是两码子事。其实中国经济的增长，长期有计划，除非发生重大黑天鹅事件。

无疑看淡者也有一大堆，最大针对是信用风险的爆发，潜伏黑天鹅事件。事实上，上海超日太阳能科技于周内公布，表示2011年公司债券第二期利息无法按期全额支付，从而正式违约，这是国内首例信用债券违约。步入2014年，已有“诚至金开1号”事件、“同捷科技私募债”事件、“华锐风电公司债”等事件相继爆发，预示着2014年资本市场开始进入局部信用事件高爆发期。不过，情况大概是可控，因信用债大多涉及国企发行，民营的仍是少比例。债务违约乃债券市场化必经之路，随着中国内地金融体系愈来愈大，呈局部违约事件少不免，最重要这一来对投资者进行教育，对执政者进行监管制度的检讨。超日债的违约主要可能影响对于低信用评级企业的放贷，银行及投资者变得审慎。

中信21世纪昨续急扬35%，升到甚么位识停，真是答你不到。中国软件 陪伴升10%，都要输几条街，还是同大家睇番自己略懂透视的股份，环保股愈升愈有，趋势形同科网股。中滔环保 以及光大国际 昨分别上升5.6%及1.9%。工作报告点明环保乃发展明路已不是公开的秘密，但股价反应受落，看来都是因为市场真的有中期升浪的股份不多。发掘还是以推动移动互联网而带来新生命的股类，如物流业，因为线上线下的发展，对现代物流的管理需求更为严密，较为看好华南城 、深圳国际 等。

收水力度增，国指难向上 /余少文

中国内地股市先跌后升，支持国企指数反弹，但资金源源不绝流入中国内地，中国收水行动又停不了，A股或要等正回购结束才能真正回升，国指才有望向上突破。A股昨日午后回升，但对香港国企指数未能带来支持，炒股不炒市，国企指数在内银股偏弱下，全日只升10点或0.1%，收报9,672点，成交额115亿港元，仅半数主板H股可以逆市上升；而红筹指数升79点或1.9%，收报4,247点，成交额45亿港元。总理李克强对污染宣战，环保概念股普遍向好，只是环保股已上升一段颇长日子，昨日升势只是一般，或是投资者担心大户趁好消息沽货，但炒股不炒市模式未变。至于A股偏弱走势未改，也会影响国指反弹力度，国指50天平均线是反弹阻力；惟要有心理准备，指数会下试2月低位9,426点。

中国内地股市积弱，央行曾表示跟流动性没关系，但央行的偏紧货币政策，始终影响大市走势，尤其今年M2增长目标维持13%左右，除非M2打破惯例，出现前低后高走势，如2012年。否则今年流动性偏紧在所难免，在买股前景下，股市压力始终挥之不去。最后A股续差，中资股难独善其身。中国内地流动性偏紧，主要在于人民银行在马年后加大收水力度，昨日正回购操作930亿人民币，连同周二的正回购850亿人民币，全周合计1,780亿人民币，远高于今周到期的1,080亿人民币，也是去年至今最大单周正回购额。央行去年2月至6月重启正回购期间，上证综合指数下跌约400点，下跌幅度达17%。若然A股去年上半年受累正回购而下挫，则今年有机会历史重演，尤其央行收水的“狠”，远高于过去，或是新领导人新作风；乐观是习主席对政策的“狠”，可预见三中全会提出的改革一定要成功。

央行加大收水力度，其中一个原因是资金持续流入中国内地，刚公布的1月外汇占款4,374亿人民币，虽不及去年同期的6,837亿人民币，但较去年第四季平均每月新增外汇占款3,700亿人民币为多，即使扣除当月新增财政性存款1,531亿人民币，新增流动性仍有2,843亿人民币。而2013年外汇占款由1月增加，5月开始灭少，央行2月开始正回购，到6月初结束，不排除今年要外汇占款大幅回落，央行才会结束正回购操作。