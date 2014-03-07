《路透晚报》--3月7日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国外贸：对实现7.5%目标充满信心，重点研究服务领域开放--商务部长

中国商务部长高虎城周五称，综合分析2014年国内外经济市场形势，对中国外贸实现7.5%的增长充满信心；并称中国综合利用外资的优势并没有改变，下一步将重点研究服务领域开放。

--中国金融：鼓励社会资本入股农商行，审慎支持农信社新三板上市--银监会

中国银监会周四发出通知称，鼓励社会资本投资入股农村商业银行和村镇银行，慎重稳妥开展土地承包经营权和农民住房财产权抵押融资试点；银监会相关负责人还表示，审慎支持农信社在新三板上市。

--中国金融：中国银行业具有足够的风险抵补能力--银监会顾问

中国银监会特邀顾问、中国工商银行原行长杨凯生周四表示，目前中国银行业的整体风险完全可控，即使未来不良资产上升，亦有足够的风险抵补能力，可覆盖不良贷款的损失。

--中国两会相关报导，请点选

--中国金融：沪版AMC落地，上海国资经营公司获省级金融资管牌照--报载

第一财经日报周五报导，自接近上海国际集团人士处获悉，上海本地版省级金融资产管理公司（AMC）牌照已经落定，上海国际集团旗下的上海国有资产经营有限公司近日已获得上海市政府批准，成为唯一拥有本地AMC牌照的机构。

--《分析师观点》台湾2月出口稍低于预期，对中国出口成长显着

台湾财政部周五公布，2月出口金额较上年同期升7.9%，稍低于市场预估的成长9.0%。财政部表示，1-2月出口以电子产品表现较佳，电子出口较上年同期成长12.7%；主要出口市场欧美市场回稳但亚洲区域内需求滞缓，拉低出口成长的力道。

【固定收益】

--中国债市：国投瑞银资产管理(香港)获准进入银行间债市

中国人民银行金融市场司周四稍晚公告，批准国投瑞银资产管理(香港)有限公司进入银行间债券市场。

--新债招标：中国进出口行三期债符预期，投资户矜持认购倍数欠佳

中国进出口银行周五招标的三期固息增发债收益率基本符合预期，不过认购倍数欠佳，其中三年和五年品种，分别创下年内政策性金融债认购倍数的新低和次低位，交易人士称，或是投资户参与热情偏淡所致。

--中国债市动态：现券收益率小幅走低，资金宽松推动市场情绪再回暖

中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅走低。市场人士表示，市场对央行正回购操作谨慎心态进一步淡化，银行间资金供给仍旧充裕，助益现券买气有所复苏；若流动性能够维持宽松局面，现券暖势有望得以延续。

--中国货币市场：七天回购加权利率料创逾21月新低，资金好借不好出

中国银行间市场周五质押式回购利率均下探，今日基准七天加权回购利率有望创出逾21个月来新低。市场人士指出，回流现金和资本流入助益流动性，央行回笼力度远不足以改变大势，资金好借不好出；月内资金预期偏好，但谨慎情绪仍在。

【外汇】

--人民币汇率：今年双向波动的幅度要看市场供求--中国央行副行长

中国央行副行长易纲周五表示，今年人民币汇率将在合理均衡水平上基本稳定，但会双向波动，而双向波动的幅度“要看市场供求”。

--路透调查：今年人民币料将继续温和升值，受资本流入推动

路透调查显示，尽管中国央行近期采取措施打压本币以打击投机客，但人民币今年预计仍将小幅升值，因外资持续流入。

--中国汇市：人民币即期早盘高位震荡，购汇较多引发部分止损盘

人民币兑美元即期周五早盘大幅高开，但随后在震荡交投中缩减涨幅。交易员表示，中间价升值较多一度引发部分美元空单跟进，但日内购汇盘逐渐增多，令部分空头止损，两会(全国人大和政协会议)期间仍维持区间整理的思路，人民币短线继续大涨的空间有限。

--离岸人民币：建银亚洲2年期点心债以3.25%定价，发行40亿元

根据汤森路透旗下IFR，中国建设银行（亚洲）2年期点心债周四晚间以3.25%定价，较初始指导利率3.5%低25基点。

--离岸人民币：东方航空三年期点心债以4.8%定价，认购倍数1.72

中国三大航空公司之一的东方航空周五公布，落实透过香港子公司发行三年期25亿元人民币债券，息率4.8%。此较指导利率4.875%仅略低7.5个基点。

【证券/期货】

--中国证券：将允许尚未盈利的互联网等企业在创业板上市--证监会主席

中国证监会主席肖钢表示，要改革创业板制度，适当降低财务标准的准入门槛，建立再融资机制；在创业板建立专门层次，允许尚未盈利但符合一定条件的互联网和科技创新企业在创业板发行上市。

--中国证券：发审会将在3月份启动，正完善和微调IPO政策--证监会副主席

中国证监会副主席姚刚周五透露，证监会发审会将在3月份启动，但当月可能不会有企业发行。现在处于年报时间点，同时证监会也在为完善和微调政策修改相关文件。

--中国证券：今年将大力发展应收帐款证券化等企业ABS业务--证监会

在经过前几年的探索期，今年中国证券公司资产证券化业务有望迈入快速发展期。中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，今年要大力发展应收帐款证券化等企业资产证券化业务，继续推动信贷资产证券化产品在交易所上市。

--中国股市：沪综指收盘小跌，房地产股反弹行情夭折

中国股市沪综指周五收市小跌。分析师指出，昨日引领大盘反弹的房地产股，今日就强势不再，市场中缺乏持续热点，投资者观望气氛浓厚，大盘基本维持区间震荡走势。

--中国个股：上汽集团前两月汽车销量102.25万辆，同比增长17.58

中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司周五发布产销快报，今年前两个月旗下各家企业共实现汽车销量102.25万辆，同比增长17.58%。

--《市场热谈》中国铁矿石期货惊现跌停，融资矿释出雪上加霜

在近期中国工业品期市的一片愁云惨雾中，大连铁矿石期货 DCIOcv1 周五惊现上市近五个月来首个跌停，并创出合约新低。尽管在供需平衡大幅逆转的背景下，业内对铁矿石价格一直较为看空，但连续阴跌后今日再砸一个跌停板的凶悍节奏，还是出乎一些投资者的预料。

--香港新股：瀚华金控推迟其高至3.67亿美元IPO，因市场需求疲弱--IFR

据汤森路透旗下IFR周五报导，中国中小微企信用担保公司--瀚华金控延迟其高至3.67亿美元的香港首次公开发售(IPO)，因市场需求疲弱。

--中国个股：华谊兄弟等投资人拟向好莱坞STUDIO 8公司投资逾1亿美元

中国知名文化娱乐企业--华谊兄弟传媒股份有限公司周五公告称，拟与其他投资人一起共同向美国好莱坞电影公司Studio 8注资1.2-1.5亿美元。这将是中国企业投资美国好莱坞电影业最大规模投资之一。

--中国能源：超日债违约将使光伏业流动性承压--中诚信

针对中国上海超日太阳能科技股份有限公司债务违约的问题，中诚信国际周五报告指出，超日债违约是光伏行业信用风险的公开暴露，将使光伏业流动性承压，再融资渠道成为行业信用风险控制阀。

--《技术分析》中国股市沪综指维稳行情料难持久

中国股市沪综指本周呈震荡走势，因两会召开，盘中屡现通过拉高权重股制造维稳反弹行情；不过技术面显示，2,060点之上短线解套压力巨大，大盘难以稳居其上，下跌动量逐渐积聚，两会下周四便告结束，此维稳行情料难持久。

--《中国大宗商品综述》GDP目标不变难挽工业品颓势，库存重压下熊途未尽

在中国经济下行压力渐增的背景下，本周开幕的全国人大会议明确提出2014年经济增长目标仍为7.5%左右，与去年一致。这打消了部分人士对于中国经济骤然失速的担忧，但让人稍感意外的是，与经济增长密切相关的工业品期货却反应冷淡，铜等龙头品种徘徊于多个月低位，铁矿石本周甚至创出上市以来新低。

--《台湾金融市场一周展望》股市利多齐聚料一波到顶，债市补券需求尚存