港报财经评论：倒债大门后两座债山--信报3月7日

倒债大门后两座债山 /习广思

港股走势不断A股化，特点包括小型股热炒，创业板炽热，中小型股成交额不断上升，而蓝筹及旧经济股乏人问津，这趋势从去年开始。早前谈及中国内地庄家影子日益明显，昨天市况又是另一最佳写照，市场在“两会”过后追捧新能源股份，“风、水、太阳”相关的股份都有“火箭式”上冲情况；反之，资金轮流转，早前不断涨升的医药股出现明显回吐。恒指走势未明朗，收报22,702点，上升123点，大市成交额705亿港元。由于市场追逐新能源及环保概念股，以致大部分成交集中在中小型股份。保利文化 成为近期难得有赚的新股，挂牌日升幅29%。

远见于未萌，避免于无形！李超人的投资版图遍及全世界，但近年超人成为香港走得最前行得最快的科网投资者。对于眼前的科网热潮，有人认为是另一轮泡沫，但李超人接受媒体访问时指出，今日科技领域带动各行各业实际的改变；而这次改变，本质上与2000年完全不一样。事实上，近期投资市场掀起一片并购热潮，天价作价吓坏市场，泡沫之说四起，虽然科网股与2000年一样炽热，但今日与当年的分别是，很多公司都摸索出盈利模式，虽然都是讲科网梦，但亦非纯粹的发梦。现时科网公司有实在，也有虚无，投资者在炒作时，更重要的是选强而舍弱。

昨天科网、讯息、软件、物流股再现炒作，腾讯 再破顶，“两马”点石成金的中信21世纪 、华南城 急升，两者成交额分别高达13亿港元及11亿港元，远远超过很多蓝筹股，带动相关股份再急升，金蝶 、中国软件 、首都资讯 、擎天软件 都有明显升幅。这批股份都有浓浓的炒作味道，但趋势是大升浪，投资者其实只有两个选择，踏住升浪一齐投机，否则作局外人旁观，不要嗟叹错失机会。再续“倒债大门”的话题。超日债违约事件引起了市场广泛关注，更甚于“两会”的消息。目前超日债本金是否违约，尚未有答案，但该笔债券已是选择性违约（selective default）。有分析员认为，事件对地方政府、债券承销商来说，都出乎意料之外，美林甚至把事件看成当年美国贝尔斯登翻版，当更多债务违约，以及金融体系面临流动性紧缩，将产生连锁效应，有机会引发雷曼事件。

欧罗短仓须严守止蚀 /苏子

受俄罗斯总统普京表示目前毋须向乌克兰动武的利好言论影响，使市场避险情绪得以明显回落，结果避险货币如日圆及瑞郎均见较显着的回吐压力；至于美汇指数则变化不大。目前市场正等待今晚美国公布最新的就业数据结果，以判断联储局会否放慢收水步伐。倘若数据令市场相信联储局势必放慢收水步伐，预料美元将有甚高机会遭到抛售，届时美汇指数可望摆脱目前的争持闷局。当然，目前美元的走势不仅要留意联储局的政策影响，还要注意乌克兰的局势发展。由于普京指摘西方尤其是美国造成乌克兰目前的混乱，故他面对美国可能采取制裁行动的威胁，其助手已即时回应美国，一旦俄罗斯真的被制裁，俄罗斯便会在国际交易中停止使用美元作为结算货币，而这将使美国的金融系统“崩溃”。

普京绝对是讲得出做得到的人，故美国一定会投鼠忌器，不敢胡乱制裁俄罗斯。不过，若稍后乌克兰的紧张局势一直未见平静下来，却要小心汇市投资者或会先行偷步炒作美国可能制裁俄罗斯图利（虽然制裁的可能性微乎其微），结果届时美国金融系统及美元势必遭到沉重打击，而俄罗斯很大机会利用欧罗作为欧洲购买其天然气的结算货币，故相信欧罗汇价将因此受到投资者追捧，从而令欧罗兑美元顺利突破1.4美元心理关口的可能性大增。

目前汇市已平静了逾3个月时间，汇市投资者若仅利用联储局的政策变化，应难以打破目前汇市的闷局。若闷局一日未能打破，即是投资者们难有大茶饭食；倘若目前乌克兰的紧张局势令汇市投资者有机可乘，可以伺机大手狙击美元的话，相信目前广被投资者看淡的欧罗，大有机会突围而出。因此，有意入市建立欧罗短仓的投资者，入市后一定要严守止蚀，以免因欧罗意外破位急升而招致沉重损失！