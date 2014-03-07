中国能源：超日债违约将使光伏业流动性承压--中诚信

路透香港3月7日 - 针对中国上海超日太阳能科技股份有限公司债务违约的问题，中诚信国际周五报告指出，超日债违约是光伏行业信用风险的公开暴露，将使光伏业流动性承压，再融资渠道成为行业信用风险控制阀。
“光伏行业这种低盈利、高债务的格局导致行业内企业经营活动净现金流勉强甚至不足偿还当期利息，存量债务消化需要经历漫长、艰难的过程，而再融资渠道畅通程度可能成为行业信用风险的控制阀。”中诚信国际分析师高仁航认为
导致超日债违约的因素离不开超日太阳本身：2013年以来由于供应商、银行及其他债权人的起诉，其主要银行账户被冻结，运营资金短缺，产能开工率严重不足，电池片及组件产销量持续大幅下滑，货款回收不力。根据其公布的业绩快报，2013年公司营业收入为6.85亿元，同比大幅下降58.18%，全年亏损达13.31亿元。
超日公司周二公告称，由于公司流动性危机尚未化解，通过公司自身生产经营未能获得足够的付息资金，“11超日债”本期利息将无法按期全额支付，仅能够按期支付共计400万元人民币。
高仁航并表示，超日太阳处于光伏制造业的下游，市场份额很低，这一违约导致行业内与其有业务往来的企业产生“多米诺骨牌式违约”的概率不大。
但他认为，目前光伏企业的偿债能力虽有所好转，形势仍不容乐观：一方面，国内光伏企业盈利能力继续上升空间有限；另一方面，近几年行业产能快速扩张过程中累积了大量债务、总资本化比率持续处于高位。
*ST超日 于2月19日午后开盘起停牌，收盘价2.59元。(完)
(整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)