《中国债券市场每日交易备忘》--3月10日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国农业发展银行不超70亿元人民币三年期固息增发债10:00-11:00招标 农发行至多70亿元五年期固息债10:00-11:00招标 农发行至多60亿元七年期固息增发债10:00-11:00招标 中信银行20亿元六个月期限同业存单13:30-15:00报价发行 中国神华 50亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和兴业银行主承 华电国际600027.SS>35亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和国开行主承 亿利资源集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承 巨化集团5亿元五年期中期票据(附第3年末投资者回售选择权)簿记建档(主体评级AA+)，浙商银行主承 ============================================================================= 二、新债上市： 进出口行60亿元两年期固息债140311，票面利率4.8352% 国开行50亿元两年期固息债140206，票面利率4.87% 国开行60亿元一年期固息增发债140204，参考收益率4.7050% 山东宏桥新型材料公司12亿元七年期投资人选择权(5+2)1480011,票面利率8.69% 嘉兴市南湖新市镇9亿元七年期固息债1480034，票面利率7.45% 海安县开发区7亿元七年期固息债1480048，票面利率7.49% 邹平县国有资产8亿元七年期固息债1480049，票面利率7.30% 莱芜经济开发投资公司13亿元七年期固息债1480050，票面利率7.08% 太仓资产经营投资公司12亿元七年期固息债1480052，票面利率7.0% 海安县开发区5亿元六年期固息债1480056，票面利率7.40% 甘肃公路航空旅游集团25亿元六年期投资人选择权(4+2)1480062,票面利率7.00% 唐山城建投18亿元七年期固息债1480073，票面利率7.10% 富阳城建投5亿元七年期固息债1480087，票面利率7.10% 中国航空集团10亿元六个月期超短融011442002，票面利率4.95% 五矿集团30亿元九个月期超短融011433003，票面利率5.10% 云南物流产业集团5亿元一年期短融041459010，票面利率7.40% 山东鲁信投资控股集团5亿元一年期短融041460013，票面利率5.90% 招商证券 15亿元三个月期短融071401004，票面利率4.92% 云天化集团15亿元一年期短融041453024，票面利率6.00% 长江电力 40亿元六个月期限超短融011454001，票面利率4.95% 申银万国证券27亿元三个月期短融071415003，票面利率4.91% 广东广新控股集团10亿元一年期短融041453022，票面利率5.93% 北京纺织控股6亿元一年期短融041469008，票面利率6.9% 河南交通投资集团23.5亿元12年期投资者回售选择权(7+5)中票101463004，票面利率8.5% 华能集团23亿元七年期中期票据101456006，票面利率5.8% 长信科技 2.5亿元一年期短融041458009，票面利率7.1% 航天科工集团30亿元五年期中票101454003,票面利率5.74% ============================================================================ 三、缴款： 国开行50亿元两年期固息增发债140206，发行价格99.64元 财政部280亿元七年期固息续发国债140003，发行价格101.22元 农发行70亿元三年期固息增发债140407， 发行价格100.91元 农发行70亿元一年期固息增发债140410，发行价100.20元 兴安盟城市发展投资13亿元七年期固息债1480007，票面利率8.20% 青岛莱西市资产运营10亿元七年期固息债1480111，票面利率7.50% 黄冈市城投4亿元七年股固息债1480114，票面利率7.45% 宁波市海曙广聚资产12亿元七年期固息债1480121，票面利率7.75% 中国神华 50亿元九个月期超短融 中国医药集团总公司12亿元六个月期超短融 大唐集团60亿元六个月期超短融 国家开发投资公司30亿元六个月期超短融 中国建材 15亿元六个月期超短融 南通国资投资控股10亿元一年期短期融资券 天津建筑材料集团4亿元一年期短融 西南证券 10亿元三个月期短融 得润电子 2亿元一年期短融 天津药业集团5.8亿元一年期短融 山东商业集团15亿元一年期短融 上海均瑶集团5亿元一年期短融 深圳建设发展集团10亿元一年期短融 泰州口岸船舶3亿元年期短融 金晶科技 5亿元三年期中票 嘉兴实业资产投资集团7亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国航空油料集团公司15亿元六个月期限超短融011335004到期兑付，票面利率4.80% 宝钢集团新疆八一钢铁8亿元一年期短融041351007到期兑付，票面利率4.40% 西安开元投资集团股份4亿元六个月期短融041373006到期兑付，票面利率6.50% 上海东方明珠集团7亿元三年期中票1182054到期兑付，票面利率5.43% 吉电股份 7亿元三年期中票1182055到期兑付，票面利率5.75% 南航集团3亿元五年期中票0982020到期兑付，票面利率4.10% 中国电子科技集团6亿元三年期中票1182059到期兑付，票面利率4.82% 北京国有资本经营中心100亿元五年期中票0982021到期兑付，票面利率3.48% 中国第一汽车股份100亿元五年期中票0982022到期兑付，票面利率3.53% 财政部580亿元三年期固息国债110007到期兑付，票面利率3.22% 上海国盛集团10亿元三年期中票1182061到期兑付，票面利率4.82% 福建交通运输集团3.8亿元三年期中票1182062到期兑付，票面利率5.72% 中信建投证券16亿元三个月期短融1390123到期兑付，票面利率6.35% 财政部150亿元六个月期贴现国债139906到期兑付，发行价格98.126元 07交行01 071501付息 07交行02 071502付息 10津海泰债 1080027付息 11三门债 1180054付息 12附息国债05 120005付息 12淮安水利债 1280032付息 12嘉名城债 1280033付息 12宿产发债 1280034付息 12铁道MTN2 1282049付息 12百联集MTN1 1282050付息 12海泰MTN1 1282051付息 12国机MTN1 1282052付息 12方正MTN1 1282053付息 12中核股MTN1 1282054付息 13进出02 130302付息 13天保投控小微债01 1380097付息 13无锡经发小微债01 1380098付息 13盐城国资小微债01 1380099付息 13镇江城投小微债01 1380100付息 13溧城发债 1380103付息 13武城投债 1380104付息 13晋能交债 1380107付息 13诚通MTN1 1382085付息 09长春城开债 098020付息 10银城投债 1080028付息 10阜阳城投债 1080029付息 10佳城投债 1080030付息 10红谷城投债 1080031付息 10津保税MTN1 1082028付息 11国开36 110236付息 11国开37 110237付息 11石城投债 1180055付息 11锡公用MTN1 1182056付息 11中建MTN1 1182057付息 11华侨城MTN1 1182058付息 12农发02 120402付息 12临安城建债 1280036付息 12三峡MTN1 1282055付息 12深赤湾MTN1 1282056付息 09铜城投债01 098021付息 09铜城投债02 098022付息 09恒健MTN1 0982023付息 09久事MTN1 0982024付息 10农发10 100410付息 10厦门银行债 1020002付息 10苏国信MTN1 1082030付息 11长交债 1180056付息 11包钢MTN1 1182060付息 12储蓄01 121701付息 12储蓄02 121702付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --受春节后食品价格回调及翘尾因素影响，中国2月CPI同比涨幅一如预期地回落，降至逾一年来 最低水平。分 析师预计，未来通胀仍能维持低位运行，全年无忧并能轻松实现刚公布的3.5%的年度控制目标。 --中国央行行长周小川称，利率市场化初期容易导致利率走高，这种短期痛苦不能免除。而信托业界存在的刚 性兑付规则应该打破，这一过程可能影响局部稳。 --国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告预计，一季度中国国内生产总值（GDP）增长7.5%左右，居民消费 价格指数（CPI）同比上涨2.4%左右。 3/13国家统计局公布1-2月固定资产投资(不含农户) 1-2月社会消费品零售总额 1-2月工业增加值 1-2月房地产投资和销售情况月度报告 3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告 3/27公布1-2月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 丁淑琴； 审校 吴芳/李宏薇)