基金产业：美国基金投资者最新一周注资股票基金103亿美元--理柏

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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路透纽约3月6日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四数据显示，截止周三的一周美国基金投资者向股票基金注资103亿美元，因越发相信美国经济正好转，且地缘政治风险下降。
截止3月5日一周股票基金连续第四周净流入，美国股票基金净流入89亿美元，为去年12月底以来最大。
净流入的规模显示了投资者对美国股市的信心。“目前市场有大量动能，”理柏美洲研究主管Jeff Tjornehoj说道。
另外，应税债券基金当周录得49亿美元净流出，为九周来首见，凸显投资者对风险资产的意愿。
以持有美国公债为主的基金净流出70亿美元，为1992年理柏开始有记录以来最大。
货币市场基金净流出26亿美元，凸显投资者更愿意投资股票基金。上周货币市场基金净流入160亿美元。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 张若琪)
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路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。