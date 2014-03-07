基金产业：美国基金投资者最新一周注资股票基金103亿美元--理柏

路透纽约3月6日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四数据显示，截止周三的一周美国基金投资者向股票基金注资103亿美元，因越发相信美国经济正好转，且地缘政治风险下降。

截止3月5日一周股票基金连续第四周净流入，美国股票基金净流入89亿美元，为去年12月底以来最大。

净流入的规模显示了投资者对美国股市的信心。“目前市场有大量动能，”理柏美洲研究主管Jeff Tjornehoj说道。

另外，应税债券基金当周录得49亿美元净流出，为九周来首见，凸显投资者对风险资产的意愿。

以持有美国公债为主的基金净流出70亿美元，为1992年理柏开始有记录以来最大。

货币市场基金净流出26亿美元，凸显投资者更愿意投资股票基金。上周货币市场基金净流入160亿美元。(完)