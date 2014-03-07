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货币新闻 | 2014年 3月 7日 星期五 11:28 BJT

新债招标：中国进出口行三期债中标收益率基本符合预期--业内人士

路透北京3月7日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行上午招标的两年期固息增发债加权中标收益率为5.0918%，完全符合5.09%的市场预测均值。

同期招标的三、五年期增发品种中标收益率分别为5.2141%和5.3691%，此前市场预测均值为5.24%和5.35%。

业内人士并透露，两年期品种边际中标收益率为5.1201%；三期债投标倍数分别为1.71倍、1.29倍和1.36倍。

上述三期债具体发行条款如下：

第13期 第14期 第15期

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发行(招标)上限 80亿元 60亿元 80亿元

期限/计息方式 三年固息 两年固息 五年固息

(今年第10期增发) (今年第11期增发) (今年第12期增发)

票面利率 4.93% 4.8352% 5.10%

招标时间 3月7日10:00-11:00

招标方式 单一价格中标 多重价格中标 单一价格中标

（荷兰式） （美国式） （荷兰式）

缴款日/起息日 3月11日/3月3日 3月12日/3月4日 3月13日/3月5日

分销期 3月7日至3月11日 3月7日-3月12日 3月7日-3月13日

上市日 3月17日 3月18日 3月18日

基本承销额 无

发行手续费 发行总额的0.05% 发行总额的0.05% 发行总额的0.10%

--------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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