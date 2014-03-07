新债招标：中国进出口行三期债中标收益率基本符合预期--业内人士

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透北京3月7日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行上午招标的两年期固息增发债加权中标收益率为5.0918%，完全符合5.09%的市场预测均值。
同期招标的三、五年期增发品种中标收益率分别为5.2141%和5.3691%，此前市场预测均值为5.24%和5.35%。
业内人士并透露，两年期品种边际中标收益率为5.1201%；三期债投标倍数分别为1.71倍、1.29倍和1.36倍。
上述三期债具体发行条款如下：
第13期 第14期 第15期
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发行(招标)上限 80亿元 60亿元 80亿元
期限/计息方式 三年固息 两年固息 五年固息
(今年第10期增发) (今年第11期增发) (今年第12期增发)
票面利率 4.93% 4.8352% 5.10%
招标时间 3月7日10:00-11:00
招标方式 单一价格中标 多重价格中标 单一价格中标
（荷兰式） （美国式） （荷兰式）
缴款日/起息日 3月11日/3月3日 3月12日/3月4日 3月13日/3月5日
分销期 3月7日至3月11日 3月7日-3月12日 3月7日-3月13日
上市日 3月17日 3月18日 3月18日
基本承销额 无
发行手续费 发行总额的0.05% 发行总额的0.05% 发行总额的0.10%
--------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美