《独家新闻》Cinven聘银行助其出售英国医院资产，交易或达25亿美元

路透伦敦/法兰克福3月6日 - 几名熟悉内情的人士表示，从事收购的Cinven已聘请数家银行帮其出售英国第二大私立医院营运业者Spire，交易金额可能达15亿英镑(25.1亿美元)，并预期需求强劲，因目前市场上资金均想抢进投资机会很稀少的这个行业。

消息人士称，Cinven 已聘摩根士丹利 和美国银行美林 负责此桩销售，该交易可望吸引CVC 、黑石集团(百仕通) 、Charterhouse 、贝恩(Bain)、KKR 和Onex资金的兴趣。

消息来源指出，像美国HCA 、德国Fresenius Helios 、澳洲Ramsey Health Care和马来西亚IHH 等连锁医院，可能起初也会对Spire有点兴趣，不过不太可能出手购买，因为这些连锁医院要么面对巨大的反垄断议题，要么就是忙于整合其他的收购。

Cinven在2007年收购风潮极盛时，在竞价中打败CVC、Terra Firma和BC Partners，以14亿英镑买下英国医疗保险提供商BUPA的医院资产，并重新命名为Spire Healthcare。

银行家表示，他们预计可能的买主将出价约15亿英镑，或是预期营业获利的10-13倍。

Cinven、摩根士丹利、美银美林、黑石集团和贝恩均不愿置评。KKR、CVC和Charterhouse都无法立即联系到对此置评。(完) (编译 张若琪 审校 王冠中)