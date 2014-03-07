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货币新闻 | 2014年 3月 7日 星期五 16:11 BJT

表格：台湾2月出口较去年同期增7.9%，稍低于预期

路透台北3月7日 - 台湾财政部周五公布，2月出口金额较上年同期升7.9%，稍低于市场预估的成长9.0%。

财政部表示，1-2月出口以电子产品表现较佳，电子出口较上年同期成长12.7%；主要出口市场欧美市场回稳但亚洲区域内需求滞缓，拉低出口成长的力道。

2月进口则较上年同期成长4.9%，低于市场估为增6.6%。2月贸易顺差为15.7亿美元。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

2月年变动率(%) 1月年变动率(%)

整体出口金额 +7.9 -5.3

--中国(含香港) +17.5 -10.3

--美国 +4.7 +4.6

--欧洲 +6.0 +0.4

--日本 -6.1 +4.8

以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：

出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)

2014年

2月 +7.9 +4.9 +15.7

1月 -5.3 -15.2 +29.7

2013年

12月 +1.2r +10.1 +22.1r

11月 +3.4r -0.5 +43.5r

10月 +0.7r -2.9r +41.1r

9月 -7.0 -0.7 +23.4r

8月 +3.6 -1.2 +45.8r

7月 +1.6 -7.7r +32.2r

6月 +8.7r +6.8 +32.6r

5月 +0.7r -8.0 +44.0r

4月 -1.9 -8.2 +22.7

3月 +3.2r +0.2 +32.0

2月 -15.8 -8.5 +9.2

1月 +21.6r +22.2r +5.1r

注：r为修正值。(完)

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参看台湾经济数据相关报导，请点选 (记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 曾祥进/杨淑祯)
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