表格：台湾2月出口较去年同期增7.9%，稍低于预期

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透台北3月7日 - 台湾财政部周五公布，2月出口金额较上年同期升7.9%，稍低于市场预估的成长9.0%。
财政部表示，1-2月出口以电子产品表现较佳，电子出口较上年同期成长12.7%；主要出口市场欧美市场回稳但亚洲区域内需求滞缓，拉低出口成长的力道。
2月进口则较上年同期成长4.9%，低于市场估为增6.6%。2月贸易顺差为15.7亿美元。
在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
2月年变动率(%) 1月年变动率(%)
整体出口金额 +7.9 -5.3
--中国(含香港) +17.5 -10.3
--美国 +4.7 +4.6
--欧洲 +6.0 +0.4
--日本 -6.1 +4.8
以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：
出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)
2014年
2月 +7.9 +4.9 +15.7
1月 -5.3 -15.2 +29.7
2013年
12月 +1.2r +10.1 +22.1r
11月 +3.4r -0.5 +43.5r
10月 +0.7r -2.9r +41.1r
9月 -7.0 -0.7 +23.4r
8月 +3.6 -1.2 +45.8r
7月 +1.6 -7.7r +32.2r
6月 +8.7r +6.8 +32.6r
5月 +0.7r -8.0 +44.0r
4月 -1.9 -8.2 +22.7
3月 +3.2r +0.2 +32.0
2月 -15.8 -8.5 +9.2
1月 +21.6r +22.2r +5.1r
注：r为修正值。(完)
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路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美