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货币新闻 | 2014年 3月 7日 星期五 10:15 BJT

芝加哥期市：玉米价格持稳，本周料创10个月来最大单周涨幅

路透悉尼3月7日 - 美国玉米期货周五持稳，但其价格即将创下10个月来最大单周涨幅，因乌克兰供应可能出现中断，且对美国库存的需求强劲。

芝加哥期货交易所(CBOT)现货月玉米 本周涨逾6%，为2013年5月3日当周以来最大涨幅。

近月小麦合约 本周涨幅超过7%，为2012年7月20日以来最大单周涨幅。
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