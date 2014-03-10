主要国家经济指标预测--3月10日****

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透3月7日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月10日当周 3月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 2月 -- 54.7 0745 法国工业生产(较前月) 1月 +0.2% -0.3% 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 1月 +3.3% +2.3% 0900 意大利工业生产(较前月) 1月 +0.4% -0.9% (较上年同期) -0.7% -0.7% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 3月 14.0 13.3 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 2月 18.50 18.02 2145 新西兰电子卡零售销售(较上月) 2月 -- -0.5% (较上年同期) -- +6.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 3月7日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 1月 +2.5 -- 领先指标(较前月) +0.5 -- 0645 瑞士未经季节调整失业率 2月 3.5% 3.5% 经季节调整失业率 3.2% 3.2% 0700 德国趸售物价(较前月) 1月 -0.1% -- (较上年同期) -1.7% -- 0745 法国预算收支(亿欧元) 1月 赤字127 -- 0745 法国贸易收支(亿欧元) 1月 逆差57 -- 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.1% +0.2% (较上年同期) -0.1% 持平 0900 意大利PPI(较前月) 1月 -0.2% -- (较上年同期) -1.5% -- 1100 德国工业生产(较前月) 1月 +0.8% -- 1330 美国非农就业岗位(万个) 2月 增加17.5 增加14.9 民间就业岗位(万个) 增加16.2 增加15.4 制造业就业岗位(万个) 增加0.6 增加0.5 失业率 6.7% 6.6% 平均时薪 +0.4% +0.2% 每周平均工时 34.2 34.4 1330 加拿大就业变动(万人) 2月 减少0.7 增加1.50 失业率 7.0% 7.0% 就业参与率 66.2% 66.35% 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 1月 逆差391 逆差390 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 1月 逆差1.8 逆差12.0 2000 美国消费者信贷(亿美元) 1月 增加137 增加140 3月9日(日) 2350 日本银行放贷 (较上年同期) 2月 +2.2% -- 2350 日本未经季节调整经常账(亿日圆) 1月 赤字15,890 赤字14,100 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 +0.2% +0.3% (环比年率) +0.7% +1.0% (完)
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。