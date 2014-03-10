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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 08:16 BJT

****主要国家经济指标预测--3月10日****

路透3月7日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
    
    3月10日当周

    3月10日(一)
    0500  日本服务业景气判断指数                         2月          --          54.7 
    0745   法国工业生产(较前月)                          1月         +0.2%       -0.3%
    0815   瑞士零售销售(较上年同期)                      1月         +3.3%       +2.3%
    0900   意大利工业生产(较前月)                        1月         +0.4%       -0.9%
                     (较上年同期)                                    -0.7%       -0.7%
    0930   欧元区Sentix投资者信心指数                    3月          14.0        13.3
    1215  加拿大房屋开工年率(万户)                       2月         18.50       18.02
    2145  新西兰电子卡零售销售(较上月)                   2月           --        -0.5%
                              (较上年同期)                             --        +6.1%
       
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段       现值      预估值
    3月7日(五)
    0500  日本同时指标(较前月)                           1月          +2.5         --          
              领先指标(较前月)                                        +0.5         --          
    0645  瑞士未经季节调整失业率                         2月          3.5%        3.5%        
                经季节调整失业率                                      3.2%        3.2%        
    0700  德国趸售物价(较前月)                           1月         -0.1%         --        
                    (较上年同期)                                     -1.7%         --        
    0745  法国预算收支(亿欧元)                           1月       赤字127         --    
    0745  法国贸易收支(亿欧元)                           1月        逆差57         --       
    0815  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                2月         +0.1%       +0.2%       
                            (较上年同期)                             -0.1%        持平       
    0900  意大利PPI(较前月)                              1月         -0.2%         --        
                   (较上年同期)                                      -1.5%         --        
    1100  德国工业生产(较前月)                           1月         +0.8%         --        
    1330  美国非农就业岗位(万个)                         2月      增加17.5    增加14.9    
              民间就业岗位(万个)                                  增加16.2    增加15.4    
              制造业就业岗位(万个)                                 增加0.6     增加0.5     
              失业率                                                  6.7%        6.6%        
              平均时薪                                               +0.4%       +0.2%       
              每周平均工时                                            34.2        34.4        
    1330  加拿大就业变动(万人)                           2月       减少0.7    增加1.50    
                    失业率                                            7.0%        7.0%        
                  就业参与率                                         66.2%      66.35%      
    1330  美国国际贸易收支(亿美元)                       1月       逆差391     逆差390     
    1330  加拿大贸易收支(亿加元)                         1月       逆差1.8    逆差12.0    
    2000  美国消费者信贷(亿美元)                         1月       增加137     增加140   
    
    3月9日(日)
    2350  日本银行放贷 (较上年同期)                      2月         +2.2%         -- 
    2350  日本未经季节调整经常账(亿日圆)                 1月    赤字15,890  赤字14,100
    2350  日本国内生产总值(GDP)(较前季)               第四季修正值   +0.2%       +0.3%
                               (环比年率)                            +0.7%       +1.0%
    (完)
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