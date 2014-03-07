台湾债市：主要公债殖利率盘初微弹，因美债殖利率弹升且台股续创新高

路透台北3月7日 - 台湾主要公债殖利率周五盘初小幅上扬。交易员表示，美债殖利率弹升且台股续创新高令债市承压，不过受筹码集中影响，债市对利空反应轻微。
交易员认为，虽然今日利空齐聚，不过受10年券103/6 筹码高度集中影响，空头几乎没有发挥的空间。盘面交易气氛轻淡，也与市场观望等待美国非农就业数据出炉有关。
“前三大持有比率就达48%，很明显就是有人拿了30%。之前前三大的比例多在20-30%。”一位证券商交易员说。
他指出，在筹码集中度偏高的环境下，交易盘只能看这些投资盘的脸色，今日债市殖利率仅能在相当狭幅的区间内整理。
本地时间10:16，台股加权股价指数 上涨0.78%报8781.61点，续创逾31个月高位。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4：1.11-1.12%
* 10年公债103/6：1.60-1.615%
本地时间10:14时最新报价：
* 五年公债103/4 殖利率弹0.34基点至1.1145%
* 10年公债103/6 殖利率弹0.30基点报1.6085%。
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(记者 董永年; 审校 林高丽)