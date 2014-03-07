台湾汇市：台币盘初实质交易续升，随非美货币表现强势

路透台北3月7日 - 台币兑美元 周五早盘实质交易延续升势。上日欧洲央行确定维持利率水准不变，带动欧元 、澳元 等主要非美货币强劲表现。台币一早跟进走高，加上台股 表现优于多数区域股市，今日料台币主交投区往强方位移。
汇银人士指出，台币一早即升破30.250的近期阻力水位，但也遭遇部分进口商的美元买需及重新布局美元多仓的交易盘，升势受到阻碍。交易员料2月以来台币高位区30.200短线还须多方测试，今日台币波动区间估集中在30.220-30.270。
“现在市场对非农的看法转向中性，开始看其他地区的影响因素。”一位本地银行交易人士表示。
交易员认为，因美联储(FED)已表态除非数据过份疲弱，否则每次议息会议按日程减少购债规模的既定目标不变，这使得国际汇市对美国经济数据的关注度有所下降，今晚即将公布的2月非农数据重要性也有所减退。
早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.238-30.260，上日台币实质交易区间主要在30.265-30.283。盘中高位30.238为逾两周高点，前高在2月19日报30.215。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币折价幅度与上日尾盘相近，台币升值的预期并没有进一步扩大；一个月远汇报价 早盘在30.213/30.225左右，上日纽约盘收在30.175。
交易员观察市场最新动态：
* 欧洲央行不升息厘清变数，欧元高涨持坚
* 台股表现持续强劲，且优于区域股市，有助外资汇入
* 台币数日来涨幅仍逊于韩元 ，人民币 续涨亦有助台币
* 早盘外资汇入尚不明显，进口商有动作但不大，出口商较观望
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.220-30.270
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(记者 林妙容; 审校 张喜良)