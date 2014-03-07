《分析师观点》台湾2月出口稍低于预期，对中国出口成长显着

路透台北3月7日 - 台湾财政部周五公布，2月出口金额较上年同期升7.9%，稍低于市场预估的成长9.0%。

财政部表示，1-2月出口以电子产品表现较佳，电子出口较上年同期成长12.7%；主要出口市场欧美市场回稳但亚洲区域内需求滞缓，拉低出口成长的力道。

2月进口则较上年同期成长4.9%，低于市场估为增6.6%。2月贸易顺差为15.7亿美元。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

2月年变动率(%) 1月年变动率(%)

整体出口金额 +7.9 -5.3

--中国(含香港) +17.5 -10.3

--美国 +4.7 +4.6

--欧洲 +6.0 +0.4

--日本 -6.1 +4.8

**市场评论**

永丰金控分析师 石孝棨：

2月出口的情况大致符合预期，倒是进口金额稍少，主要在农工原料进口较少，可能部分是厂商预估国际原物料未来价格可能下滑、暂减购料的原因。

2月对中国(含香港)出口大幅成长17.5%；这个成长相当显着，有点出乎我的意料之外，因原本对出口到中国的其趋势是下行的。

元大投顾分析师 戴玺庭：

2月对中国的出口情势较1月好很多，很可能是之前有不少台商提前回台过年，致使1月对大陆出口数字不好。综合来看1-2月出口的情况持平，成长温和，但3月随着美国天候转佳，估计3月出口应能回复年成长。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收高2.1分，报30.302。

--台股加权股价指数 收盘小涨0.17点至8,713.96点。

**相关连结**

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**相关背景**

--主计总处2月将2014年经济成长率的预估上修至2.82%，而2014年出口预估年增3.33%、进口金额年增3.95%。