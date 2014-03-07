《中国大宗商品综述》GDP目标不变难挽工业品颓势，库存重压下熊途未尽

作者 丁琦

路透上海3月7日 - 在中国经济下行压力渐增的背景下，本周开幕的全国人大会议明确提出2014年经济增长目标仍为7.5%左右，与去年一致。这打消了部分人士对于中国经济骤然失速的担忧，但让人稍感意外的是，与经济增长密切相关的工业品期货却反应冷淡，铜等龙头品种徘徊于多个月低位，铁矿石本周甚至创出上市以来新低。

业内人士指出，工业品市场对GDP(国内生产总值)增长目标的麻木表现，一方面反映出市场担心潜在的投资增速下滑，拖累原材料需求；另一方面由于部分商品的库存压力居高不下，下游消化迟滞，也难令多头重拾绝地反击的信心。

“如果单看7.5%的GDP增速的话还是比较乐观的，但只盯住一个目标也难免有失偏颇。目前商品的企稳动能依然不足，可能还会继续向下寻找底部。”光大期货研究所所长叶燕武表示。

他指出，政府工作报告在确定今年经济增长目标不变的同时，也强调了今年物价上涨的压力，表明稳中偏紧的货币政策仍将持续，对商品价格是一个约束。此外今年固定资产投资增速预期较去年实际值下降了近两个百分点，也可能会影响到钢材等大宗工业品的需求。

事实上，在供应大增，需求疲弱的背景下，国内大部分工业品早已开启熊市之旅，铝、橡胶等跌幅较大的品种本周稍早更是创出数年低位，但市场对价格前景仍是一片悲观。

以铝为例，投行摩根士丹利此前预计，2014年全年铝均价在1,700美元/吨，较当前LME指标期铝 要低近100美元。而随着龙头品种--沪铜 在2月下旬跌破5万元整数关后，市场上看空的声音同样骤然升温。

中粮期货工业品总监梁丽娟表示，在熊市氛围中，利好消息的提振作用也只是昙花一现，而利空消息的冲击往往会放大，“要是这次GDP增长目标定在7%的话，盘面肯定就直接摔了。”

她指出，部分工业品供过于求的困境，很难因为一个宏观性的目标而得到扭转，只有后面跟进一些比较具体的措施，如加大电网投资、重大项目建设等，才可能对工业品价格有一个比较好的提振，但在当前环境下，推出大规模刺激政策的可能性和空间都不大。

李克强总理在政府工作报告中指出，为保持经济平稳运行，国务院明确了经济运行合理区间，强调只要增速不滑出底线、就业保持基本稳定，就不采取短期刺激政策对经济运行进行强力干预，而是稳定市场预期，适度预调微调。

值得关注的是，决策层今年在政策基调大致不变的同时，还将防范金融风险和地方债务风险列为工作重点之一。业内人士指出，这在约束部分地区投资规模的同时，也会令商品市场市场风险偏好有所抑制。

“今年决策层的态度可能是六个字：防风险，守底线，政策基调会略偏保守，商品价格上半年的下行风险还是偏大。”光大期货的叶燕武表示。

**库存压力压垮价格**

业内人士指出，在每一种迭创新低的工业品背后，几乎都存在严重的库存压力，而受制于产能过剩顽疾和下游需求不振，短期内消化库存的动力严重不足，只能转化为价格的持续下跌。

中国最大的输煤港--秦皇岛煤炭港口库存上月初一度突破800万吨的警戒线，至今仍处于700多万吨的高位；而另一大宗原料--铁矿石的国内港口库存在最近一周刷新逾1亿吨的历史新高。与此同时，国内期货市场上焦煤 、动力煤 和铁矿石 的价格纷纷创出或接近上市以来低位。

此外，过去数月遭遇空头猛攻的橡胶，其保税区和交易所库存总和已达到50万吨的高位。据东吴期货分析师权姝文估计，加上其他环节的存货，国内总库存已接近80万吨的惊人水准，而本年度国内新胶也已开割在即。在如此重压下，上海期胶过去三个月累计跌幅超过25%。

“不少品种的库存还存在到期问题，为避免价格贴水必须及时消化掉，但现在好多东西都找不到卖家来消化，所以市场上只要有一些因素把价格拉起来，很多人都愿意抛，”梁丽娟表示。

此外，业内人士也指出，汇率因素也让一些品种的隐性库存被“激活”。过去一两周的人民币贬值走势，令以套利套汇为主的贸易融资遭受冲击。市场人士担心，此前用于融资操作而被锁定的铜、橡胶等库存，可能随着这些操作的逐步解除而进入流通领域，加大供应压力。

“工业品的基本面好不到哪去，如果下半年经济减速比较厉害的话，政策方面也许会做适度的调整，届时市场可能出现一些短暂的脉冲式行情，”叶燕武表示。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--上海期货交易所理事长杨迈军在两会期间表示，上市原油期货的技术准备工作已全部完成，正在等待配套政策法规的落实。

--一名美国农业部(USDA)专员公布的报告显示，估计2013/14年度中国将进口6,800万吨大豆，低于之前美国农业部官方估计的6,900万吨。

--多位中国钢企高层人士在两会期间表示，目前国内钢产量已经接近顶点，钢铁产能过度扩张是造成企业债台高筑及严重污染的主要原因。

--美国贸易官员周三在一份初步裁定中称，中国出口的高技术钢材得到了不合理的政府补贴，可能引发两国在特种钢材的贸易争端。

--中国石油天然气集团公司(CNPC)董事长周吉平周三表示，该公司计划搭建六大商业平台来引入民间投资。

--国家发改委在2014年国民经济和社会发展计划草案报告中提及多项资源价格改革，包括将适时调整风电上网电价，进行输配电价改革试点等。

--熟知事况消息人士向路透表示，中国最大谷物贸易商中粮集团 正洽谈收购来宝集团(Noble Group) 农产品事业，对该事业的估值大约为10亿美元。 (完) (审校 张喜良)