中国汇市：人民币即期早盘高位震荡，购汇较多引发部分止损盘

* 中间价升值近50个点子
* 早盘高开后缩减涨幅
* 购汇盘较多令部分美元空单止损
* 两会期间料区间整理
路透北京3月7日 - 人民币兑美元即期 周五早盘大幅高开，但随后在震荡交投中缩减涨幅。交易员表示，中间价升值较多一度引发部分美元空单跟进，但日内购汇盘逐渐增多，令部分空头止损，两会(全国人大和政协会议)期间仍维持区间整理的思路，人民币短线继续大涨的空间有限。
受中间价较上日升值近50个点子的引导，今日人民币即期开盘较周四收盘大涨100多个点子，创出近两周最高，不过随后便缓慢下行。交易员表示，今日早盘未见明显的央行干预迹象。
“早上发现中间价定的比较高，有部分(美元)空单跟着砸，但盘中发现购汇比较多就止损了。”一位国有大行的交易员称。
他并表示，两会结束前即期料维持区间整理，动静不会太大。“央行即使有动作，但也不会像上两周那样大规模的买（美元）。”
北京时间12:24，人民币兑美元即期报6.114元，上日收报6.1185元。今日人民币兑美元中间价 为6.1201元，上日中间价为6.1249元。
欧元兑美元周五盘初在两个月高位附近徘徊，此前在欧洲央行维持利率不变后上涨。美国备受关注的就业报告今日稍后将出炉，在此之前的审慎气氛料将抑制欧元升势。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1465/80，上日尾盘为6.148。
北京时间12:24，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0980/87元，上一交易日尾盘报6.0998元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)