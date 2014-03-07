美国个股：投资者伊坎称将争取推动eBay分拆PayPal业务

路透3月6日 - 美国维权投资大亨伊坎(Carl Icahn)周四在致eBay 股东的一封信中表示，他将开始推动eBay分拆PayPal支付业务。

伊坎在eBay持股仅略高于2%。他还在信中提出了分拆的新论据。

伊坎在信中表示，分拆“有利于独立的两个管理团队更加紧密地关注核心业务，”也能“提供更加强大的资金，以吸引顶尖人才加入两家公司。”

他还表示，PayPal独立后，更方便同eBay的竞争对手进行战略合作。eBay已经反复强调不进行分拆的好处。

伊坎称，Bernstein Research周三发布的调查结果显示，43%的受访者赞同分拆eBay的想法。

eBay股价在下午交易中上涨1%至59.48美元。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)