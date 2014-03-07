美国个股：投资者伊坎称将争取推动eBay分拆PayPal业务

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透3月6日 - 美国维权投资大亨伊坎(Carl Icahn)周四在致eBay 股东的一封信中表示，他将开始推动eBay分拆PayPal支付业务。
伊坎在eBay持股仅略高于2%。他还在信中提出了分拆的新论据。
伊坎在信中表示，分拆“有利于独立的两个管理团队更加紧密地关注核心业务，”也能“提供更加强大的资金，以吸引顶尖人才加入两家公司。”
他还表示，PayPal独立后，更方便同eBay的竞争对手进行战略合作。eBay已经反复强调不进行分拆的好处。
伊坎称，Bernstein Research周三发布的调查结果显示，43%的受访者赞同分拆eBay的想法。
eBay股价在下午交易中上涨1%至59.48美元。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
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