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货币新闻 | 2014年 3月 7日 星期五 15:02 BJT

表格：瑞士2月未经调整的失业率为3.5%，持平上月

路透苏黎世3月7日 - 瑞士联邦经济总局周五公布，2月未经调整的失业率为3.5%，持平上月。

瑞士2月经调整的失业率为3.2%，亦同于上月。

以下为详细数据：

2014年2月 2014年1月 2013年2月

未经季节调整失业率(%) 3.5 3.5 3.4

经季节调整失业率(%) 3.2 3.2 3.1

登记失业人数 149,259 153,260 146,001

职位空缺数 14,042 12,296 16,035

(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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