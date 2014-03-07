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货币新闻 | 2014年 3月 7日 星期五 15:06 BJT

表格：德国1月趸售物价较前月下降0.1%，较上年同期下降1.7%

路透柏林3月7日 - 德国联邦统计局周五公布，德国1月趸售(批发)物价较前月下降0.1%，较上年同期下降1.7%。12月修正为上升0.3%及下降1.3%。

具体数据如下:

德国趸售物价 2014年1月 2013年12月 2013年1月

较上月(%) -0.1 +0.3 +0.3

较上年(%) -1.7 -1.3 +1.4

WPI(基期为2010年) 106.5 106.6 108.3 (编译 田建华; 审校 张若琪)
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