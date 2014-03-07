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货币新闻 | 2014年 3月 7日 星期五 15:55 BJT

法国数据：年内截至1月底预算赤字为127亿欧元

路透巴黎3月7日 - 法国预算部周五公布，年内截至1月底的预算赤字为127亿欧元，上年同期为赤字128亿欧元。(完)
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