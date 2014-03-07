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货币新闻 | 2014年 3月 7日 星期五 16:27 BJT

表格：瑞士2月CPI较上年同期下降0.1%，预估为持平

路透苏黎世3月7日 - 瑞士联邦统计局周五公布的数据显示，瑞士2月消费者物价指数(CPI)较上年同期下跌0.1%，预估为持平；较前月上涨0.1%，预估为上升0.2%。

以下为详细数据：

2014年2月 2014年1月 2013年2月

较上月变动% 0.1 -0.3 0.3

较上年同期变动% -0.1 0.1 -0.3

指数(2010年12月=100) 98.7 98.6 98.9 (完)

(完) (编译 高琦 审校 田建华)
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